living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجتماع في مطرانية جبيل دعما لموقفها من مشروع ليلى... وهذا ما تم الاتفاق عليه!

24
JULY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد في " دار مطرانية جبيل المارونية" في عمشيت، اجتماع بدعوة من راعي الابرشية المطران ميشال عون، شارك فيه امام جبيل الشيخ غسان اللقيس، رئيسة "لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية" لطيفة اللقيس والاعضاء، ومنسقو الاحزاب المسيحية في القضاء :التيار الوطني الحر اديب جبران، القوات اللبنانية هادي مرهج، الكتائب رستم صعيبي، محامي المطرانية اسكندر جبران، المونسونيور شربل انطون، القيم الابرشي الخوري فادي الخوري، امين سر المطرانية الخوري جوزف زيادة، ومسؤول الاعلام الخوري انطوان عطاألله، للبحث في ما اثير عن حفلة "مشروع ليلى" المنوي اقامتها في 9 آب المقبل على مدرج المهرجانات في جبيل.

وبعد الاستماع إلى وجهات نظر كل المجتمعين، أكدوا جميعا دعمهم موقف مطرانية جبيل في بيانها الأول، و"التمسك بمضمونه بخاصة وأن هذا البيان جاء إستجابة لمناشدات المؤمنين والمواطنين من كل أطيافهم لراعي الأبرشية".

وأشاروا إلى أن "أعضاء الفرقة أقروا خلال اللقاء أنهم أساؤوا من خلال بعض الأغاني إلى الشعائر الدينية ومسوا بالمقدسات المسيحية والإسلامية، وهم على استعداد للاعتذار لما صدر عنهم خلال مؤتمر صحافي سيعقدونه ولإلغاء الأغاني المسيئة من حفلاتهم كافة".

وأكد المجتمعون أن "مطرانية جبيل ستتابع التنسيق مع المركز الكاثوليكي للإعلام لإتخاذ القرار على ضوء المؤتمر الصحافي الذي سيعقد وما سيصدر عنه وردة فعل الرأي العام".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout