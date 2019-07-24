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طلاب برنامج السياحة السياسية يلتقون رئيس الحكومة سعد الحريري ويطلعون على عمل الجمارك بمرفأ بيروت

24
JULY
2019
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التقى الطلاب المشاركين في برنامج السياحة السياسية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تطرق إلى دور رئاسة الحكومة بعدها قام الطلاب بجولة في أرجاء السراي الحكومي.
انتقل بعدها الطلاب إلى مرفأ بيروت للاطلاع على عمل مديرية الجمارك فيه، وهناك شرح العقيد المتقاعد في الجمارك عادل فرنسيس أن "مهمة الجمارك الأولى تتركز على استيفاء الرسوم ومنع إدخال البضائع بطريقة غير شرعية"، لافتا إلى أن  " الجمارك يتألف من جهازين الأول إداري والثاني الضابطة الجمركية"، مضيفا: "تطور عمل الجمارك من الحماية إلى الجباية عبر اتخاذ تدابير في المرافئ لكشف المواد الغير مسموح إدخالها عبر أجهزة خاصة".
بعدها قام الطلاب بجولة على مرفأ بيروت حيث اطلعوا على عمل الجمارك من تفريغ البضائع وصولا إلى الشحن فالتفتيش.
وفي نهاية الجولة أشارت أديلا بعيني التي حضرت من أستراليا للمشاركة إلا أن الأيام الثلاثة التي امضيناها في لبنان في إطار البرنامج ساعدتنا على الاطلاع على وجه آخر على لبنان لا نعرفه وعلى كيفية عمل مؤسسات الدولة فيه، مشيرة إلى أن زيارة القصر الجمهوري ولقاء رئيس الجمهورية ميشال عون تركت لديها انطباعا مميزا.
هذا وينتقل الطلاب غدا إلى الناقورة حيث سيكون لهم جولة مع اليونيفيل.
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