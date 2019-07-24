سابقة في الكنيسة... يوسف بك كرم من "بطل لبنان" إلى قدّيس!

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في سابقة هي الأولى من نوعها في الكنيسة المارونية، سيصار إلى تقديم دعوى تقديس علماني غير مكرس لخدمة المذبح ولم يلبس الثوب الكهنوتي، وذلك بعد سماح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بذلك بتاريخ 13 تموز 2018 عندما أعطى موافقته على مباشرة التحضير لدعوى تقديس بطل لبنان يوسف بك كرم، ولهذا يقول خادم رعية اهدن زغرتا الخوري يوحنا مخلوف إن "التحضيرات قائمة لتشكيل مؤسسة تحمل اسم صاحب دعوى التقديس برئاسة البطريرك الراعي الذي سيكلف نائبه العام على نيابة إهدن- زغرتا ترؤس اللجنة ليصار من بعدها الى البدء بإعداد الملفات الخاصة لفتح الدعوى".

الخوري مخلوف المؤلف والباحث الذي كان أصدر كتابين حول فكر كرم وروحانيته ضمن "سلسلة منائر إهدنية" - التي أغنت المكتبة الوطنية والكنسية بمحتوياتها حول البطاركة والأساقفة والنساك وتلامذة المدرسة المارونية الاهدنيين - يستعد الآن لإصدار جديد بعنوان "يوميات يوسف بك كرم الروحية" وهو يكمل الكتاب السابق "روحانية المنفى" الذي على اساسه سمح البطريرك الراعي للمباشرة بالتحضير لملف التقديس والكتاب الجديد بمثابة مادة اولية ىيمكن ان تستند اليها مؤسسة يوسف بك كرم - التي ستساهم لاحقاً بدعوى التقديس وتقديمها الى المراجع الكنسية المختصة.

في هذا الصدد، أوضح المسؤول الإعلامي في مؤسسة يوسف بك كرم، جوزف ساروفيم لـ"الجمهورية"، أن "الأب مخلوف بصدد إعداد كتاب يحتوي على مذكرات كتبها يوسف بك كرم خلال السنوات الأربع من حياته، من ظهورات وشفاءات وتفاصيل عن حياته الروحية. وبعدما أطلع مخلوف البطريرك الراعي على هذا المشروع وعلى المذكرات، وافق الراعي على انطلاق أعمال إجراءات التطويب".

وأضاف ساروفيم أنه بمجرّد توقيع الكتاب، سيتم تشكيل لجنة من المؤسسة والرعية لتحضير سير عمل ملف التطويب، وهذه المرحلة ستتطلب وقتاً طويلاً وصعباً. كما ستتم الإستعانة بإختصاصيين لتحضير سيرة حياته بشكل مفصّل كي يصار إلى تقديم الملف إلى بكركي بشكل رسميّ ومن ثمّ إلى الفاتيكان".

وعن احتمالية قيام كرم ببعض الأعاجيب، أكد ساروفيم هذا الأمر موضحاً أن "أياً منها ليس موثّقاً، خاصة وأن من جرت معهم الأعاجيب توفّوا منذ زمن، إلا أن الأحاديث تكثر بين الأهالي حوله".