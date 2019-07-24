كهرباء لبنان انجزت تركيب محطة تحويل جديدة في حلبا

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انجزت الورش الفنية التابعة ل"مؤسسة كهرباء لبنان" اليوم تركيب محطة تحويل جديدة بديلة لتلك القديمة في محطة تحويل وتوزيع الطاقة الرئيسية في مركز محافظة عكار - حلبا، الامر الذي سيرفع من قدرة هذه المحطة من 40 MVA الى 60 MVA، ويمكنها من تغذية الشبكة بالطاقة الكهربائية بشكل افضل من السابق ويخفف التقنين الذي عانت منه عكار مقارنة بباقي المناطق.



وقد عبر عدد من فعاليات المنطقة عن ارتياحهم لهذا الإنجاز الحيوي والهام ل"مؤسسة كهرباء لبنان"، شاكرين لوزارة الطاقة والمياه اهتمامها بهذه المنطقة، كما وجهوا الشكر الى "كل الذين سعوا لاتمام هذا الامر من موظفين اداريين ومهندسين، عملوا بصمت لإنصاف عكار أسوة بباقي المحافظات".