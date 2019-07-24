اوقف لإقامته غير المشروعة... ومفاجأة عند تفتيش دراجته النارية!

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 22/7/2019، أوقفت دورية من مفرزة طوارئ صور في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1991، سوداني الجنسية)، لإقامته غير المشروعة وقيادته دراجة آلية مخالفة لقانون السير، وتمّ تسليمه إلى مخفر المخيمات التابع لفصيلة صور، لإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه.



وبتفتيش الدراجة من قِبَل عناصر المخفر المذكور، عُثر بداخلها على أوراق نقدية مزيّفة بقيمة 16700 دولار أميركي، جميعها من فئة المائة دولار أميركي.



وبالتحقيق معه، اعترف بترويج العملة المزيّفة لصالح أحد الأشخاص، العمل جارٍ لتوقيفه.



وقد أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".