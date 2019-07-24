صحناوي لواكيم: الاموال التي تعتبر منهوبة هي التي تؤخذ بالقوة على الحواجز

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ردّ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي عبر حسابه على "تويتر" على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، وكتب: "المحروقات التي تستعمل في تأمين الكهرباء للمواطنين ليست باموال منهوبة يا صديقي.

الاموال التي تعتبر منهوبة هي التي تؤخذ بالقوة على الحواجز، او تكون ثمن نفايات سامة مدفونة في ارضنا، او جراء مصادرة املاك الناس والدولة لمصلحة الدويلة".



وكان واكيم كتب عبر حسابه على "تويتر": "الوزير باسيل يريد اقرار قانون استرداد الاموال المنهوبة!

ربما معاليك ممكن ان تبدأ ب٨٠ مليون دولار التي وضعت في خزانات الفيول التابعة لشركة الكهرباء في الزوق

هي 'تازه' وانتم اعترفتم بها".