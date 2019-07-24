وهاب يرد على جنبلاط: "هدي من روعك شوي ما حدا مستهدفك"!

A + A -

ردّ رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جبلاط وكتب: "يا وليد بك كيف فينا نقنعك إنو المرور في المختارة لم يكن يستهدفك وما في مؤامرة كونيه وراه وإنو الرفيق سقراط الأشقر أخذ القرار وما كان مظاهرة مسلحة بل واجهتو حواجز مسلحة هدي من روعك شوي ما حدا مستهدفك وحاج أوهام الله يخليك".



وكان جنبلاط في وقت سابق، غرّد: " هناك الحد الادنى لاحترام الناس وعقولهم.وللتذكير فقط فان حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولا الى جريمةً الشويفات والذي هرب فيها الفاعل الى سوريا.لذا اعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سويا".