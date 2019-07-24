أرسلان: من يرفض طرح ملف تحويل حادثة الجبل للمجلس العدلي يتحمل مسؤولية ما حصل

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أوضح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أنه استعرض مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما حصل أخيرا في قبرشمون - البساتين وإنعكاساته على الجبل وأمنه، مؤكدا حرص الرئيس على الجبل والدروز والعيش المشترك.

واعتبر أرسلان من عين التينة أنه "من المعيب بحق الدولة ألا يؤخذ ما حصل بجدية مطلقة وتحويله الى المجلس العدلي" موضحا أن "هذا التحويل ليس حكما مسبقا على أحد وهناك جرائم أقل من الذي حصل أحيلت الى المجلس العدلي فلا نرى أي مبرر منطقي وعقلاني لرفضه".

وشدد على أن "مطالبتنا واصرارنا على المجلس العدلي تأتي احتراما للدم وللعيش المشترك والسلم الاهلي ولهيبة الدولة ولمؤسساتها ولا يجوز استباحة هدر دم الناس بهذه الطريقة."

ولفت الى أنه "من يرفض طرح ملف تحويل حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية ما حصل في الجبل وما قد يحصل في المستقبل."

وقال: أحدهم قال لي إن تحويل القضايا الى المجلس العدلي في الماضي جرى بسبب وفاة الضحايا وهذه القضية لا تحال لأن صالح الغريب لا يزال حيا وهذا الكلام خطير واستهزاء بوزير في مجلس الوزراء وهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

وأكّد أرسلان أن الوزير صالح الغريب تعرض لكمين مسلح ولمحاولة اغتيال معتبرا أن هذا الامر مس بكرامة مجلس الوزراء مجتمعا.

وقال: الخوف من المجلس العدلي يؤكد لنا أن هناك قرارا سياسيا بالذي حصل والتغاضي عن هذا الامر يكون أخطر وأكبر.