living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسلان: من يرفض طرح ملف تحويل حادثة الجبل للمجلس العدلي يتحمل مسؤولية ما حصل

24
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أنه استعرض مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما حصل أخيرا في قبرشمون - البساتين وإنعكاساته على الجبل وأمنه، مؤكدا حرص الرئيس على الجبل والدروز والعيش المشترك.

 

واعتبر أرسلان من عين التينة أنه "من المعيب بحق الدولة ألا يؤخذ ما حصل بجدية مطلقة وتحويله الى المجلس العدلي" موضحا أن "هذا التحويل ليس حكما مسبقا على أحد وهناك جرائم أقل من الذي حصل أحيلت الى المجلس العدلي فلا نرى أي مبرر منطقي وعقلاني لرفضه".

 

وشدد على أن "مطالبتنا واصرارنا على المجلس العدلي تأتي احتراما للدم وللعيش المشترك والسلم الاهلي ولهيبة الدولة ولمؤسساتها ولا يجوز استباحة هدر دم الناس بهذه الطريقة."

 

ولفت الى أنه "من يرفض طرح ملف تحويل حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية ما حصل في الجبل وما قد يحصل في المستقبل."

 

وقال: أحدهم قال لي إن تحويل القضايا الى المجلس العدلي في الماضي جرى بسبب وفاة الضحايا وهذه القضية لا تحال لأن صالح الغريب لا يزال حيا وهذا الكلام خطير واستهزاء بوزير في مجلس الوزراء وهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

 

وأكّد أرسلان أن الوزير صالح الغريب تعرض لكمين مسلح ولمحاولة اغتيال معتبرا أن هذا الامر مس بكرامة مجلس الوزراء مجتمعا.

 

وقال: الخوف من المجلس العدلي يؤكد لنا أن هناك قرارا سياسيا بالذي حصل والتغاضي عن هذا الامر يكون أخطر وأكبر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout