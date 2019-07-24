بالفيديو - جريمة غامضة في عين الرمانة!

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نشرت صفحة "وينية الدولة" على صفحتها:

"شهدت منطقة عين الرمانة الواقعة على اطراف العاصمة اللبنانية حدثاً غريبا وغير معتاد صدم اهالي المنطقة والاجهزة الامنية اللبنانية. فقد وقعت جريمة اقرب ما يكون الى عملية اغتيال عندما قام مجرم مجهول الهوية بتاريخ 1/7/2019 على ملاحقة سيدة في ساعات الصباح الاولى اثناء ممارستها رياضة المشي في الشوارع الداخلية في عين الرمانة ولدى وصولها بالقرب من كنيسة ما جرجس حاول قتلها بعد اقدم على ضربها بآلة حادة على راسها عدة مرات الى ان تضرجت بالدماء وفقدت الوعي وسقطت ارضاً. اقدم عندها المجرم على الفرار من المكان جرياً واختفى اي اثر له.



التقطت كاميرات المراقبة المثبتة في بعض الابنية مشاهد اثناء ملاحقة المجرم للضحية واثناء فراره بعد تنفيذه الجريمة نعرضها عليكم كما وردت.



نحن ندعوكم الى المساعدة في التعرف على المجرم لمساعدة القوى الامنية والمساهمة في اعتقاله وايداعه السجن.



الرجاء ممن يعرف عنه شيئاً الاتصال بنا على الرقم 76574438 او ارسال رسالة الى الخاص وشكراً."