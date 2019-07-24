صفير بعد لقائه باسيل: نأمل أن تبقى قنوات التواصل مفتوحة للمساهمة في دعم اقتصاد البلد وخلق نمو جديد

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي أكد بعد اللقاء:"ان الزيارة كانت ضرورية بعد عودة الوزير باسيل من الولايات المتحدة الاميركية ووضعناه في أجواء جمعية المصارف وموقفها من الموازنة والتحضير للموازنة الجديدة لعام 2020، وكانت الجلسة ايجابية ونأمل ان تبقى قنوات التواصل مفتوحة للمساهمة في دعم اقتصاد البلد وخلق نمو جديد، والوزير باسيل يعرف تماما مطالب المصارف واحتياجات البلد ويعي تماما ان الوقت حان لخلق نمو لتحسين وضع المعيشة والوصول الى اهداف تسهل حياتنا المستقبلية من الناحية الاقتصادية.



وردا على سؤال عن الاستقرار النقدي ووضع الليرة اللبنانية قال صفير" صحتنا جيدة".