الوزير عطالله بعد لقائه الرئيس عون: سنبدأ بتنفيذ خطة الوزارة بعد اقرارها في مجلس الوزراء وبعدما رصدت موازنة العام الحالي مبلغ 40 مليار ليرة للمهجرين

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير شؤون المهجرين غسان عطالله، وعرض معه عمل وزارته في المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من إقرار موازنة العام الحالي.

وبعد اللقاء صرح الوزير عطالله للصحافيين بالآتي:" وضعت فخامة الرئيس في أجواء الخطوات العملية التي ستتخذها وزارة شؤون المهجرين، بعد اقرار مبلغ 40 مليار ليرة في موازنة العام الحالي لصالح الوزارة. وقد اطلعنا كذلك رئيس الحكومة على هذه الخطة وابدى تأييده لها، مما يمكننا من البدء بتنفيذها بعد اقرارها في مجلس الوزراء.

وفي الوقت نفسه، وضعت فخامة الرئيس في اجواء الزيارات التي أقوم بها في منطقة الشوف، لتهدئة الأوضاع على أثر حادثة قبرشمون، وآخرها كان يوم الأحد الماضي، حيث قمنا بزيارة معايدة الى كفرنبرخ بمناسبة عيد مار الياس، وهذا ما يعطي صورة جيدة عن المنطقة ويسهم في تهدئة الامور".