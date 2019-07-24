أضرار التدخين ليست ناتجة عن النيكوتين.. والحل في منتج IQOS!

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لا يختلف اثنان على الآثار السلبية والضرر الذي يخلّفه التدخين على صحة الفرد والمحيطين به، لا سيّما الأمراض الخطرة منها، مثل: سرطان الرئة، وأمراض القلب وسواها. علمًا أنَّ تقريرًا جديدًا يشير إلى أنّ النيكوتين ليس السبب الرئيس لهذه الأمراض، وفق منظمة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

أشارت أحدث تقارير نشرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA إلى أنّ النيكوتين الصادر عن التدخين، ورغم طبيعته المسبّبة للإدمان، وكونه غير خالٍ من الضرر، ليس السبب الرئيس للأمراض المرتبطة بالتدخين، من أمراض السرطان والجهاز التنفّسي، إلى أمراض القلب وغير ذلك.

إنما المواد الكيميائية الأخرى الناتجة عن التبغ المشتعل، والدخان المتصاعد منه، هي المسبّب الرئيسي لتلك الأمراض.

التوجه الحالي يكمن بإيجاد وسائل بديلة للتدخين التقليدي للمدخنين البالغين، الذين لا يودّون الإقلاع عن التدخين، وبالتالي الحصول على النيكوتين ذات الطابع الإدماني، بيد أنهم يبحثون عن وسائل بديلة، قد تكون أقلّ ضررًا لهم ولمن حولهم، مع الحفاظ على الطعم نفسه، والتجربة الحسيّة، وخصائص إيصال النيكوتين التي تؤمّنها السجائر التقليدية.

إحدى هذه الوسائل وأهمّها حاليًّا هي السجائر الإلكترونية، والمنتجات التي تعمل على تسخين التبغ بدلًا من حرقه.

في هذا السياق، تبنّت شركة "فيليب موريس" مسارًا بديلًا، يقوم على ابتكار وتطوير وتقييم المنتجات التي يُحتمل أن تُقلّل الضرر، مثل منتج آيكوس IQOS، القائم على مبدأ تسخين التبغ بدلًا من حرقه.

استخدام منتج آيكوس IQOS وبحسب دراسات عدّة، يُعتبَر بديل أفضل مقارنة بالتدخين التقليدي. ووفقًا للنتائج المخبرية، يشكّل البخار الذي ينتجه جهاز آيكوسIQOS، ضررًا أقلّ على الخلايا البشرية مقارنة بالسيجارة التقليدية.

ما يعني أنّ تسخين التبغ قد يساعد على تجنّب العديد من المشاكل الناتجة عن التدخين.

ما هو IQOS وكيف يغنيك عن السجائر التقليدية؟





يصدر البخار الصادر عنمنتج IQOS ما معدّله 95% أقلّ من المواد الكيماويّة السامّة مقارنةً مع السجائر التقليدية التي تقومبإصدارأكثر من 6000عنصر كيميائي أثناء حرق التبغ،

فيما يستخدم المنتج لفائف تبغ مصنّعة خصيصًا للاستخدام مع جهاز IQOS حيث يتمّ تسخينها الكترونياً الى درجة حرارة تقل عن 350 درجة مئوية، فهي لا تصل لما تتطلبه عملية الحرق التي تصل درجة الحرارة معها الى 900 درجة مئوية، وبذلك فهو يغني عن السجائر التقليدية مع ضرر أقل.

ويستخدم IQOS مع لفائف التبغ المسخّن المسوّقة تحت إسم HEETS بدلاً من سائل النيكوتين السائل ثم يتم وضعها في الجهاز قبل تسخينها، وبالتالي لا يكون هناك حرق أو نار أو رماد والرائحة تكون أقل.

tayyar.org في "فيليب موريس"





وقد حصل موقع tayyar.org على فرصة لزيارة مركز الدراسات والبحوث التابع لشركة "فيليب موريس" في سويسرا والتعرّف على كيفية تصنيع التبغ لا سيما منتج آيكوس IQOS فضلاً عن الاطلاع على كافة الابحاث التي يقوم بها نخبة من المختصين والاستشاريين لتخفيف الضرر قدر الامكان.

حول شركة فيليب موريس انترناشيونال





تسعى شركة فيليب موريس انترناشيونال لإحداث تحول حقيقي قي قطاع التبغ لخلق مستقبل خالٍ من الدخان وبالتالي توفير بدائل خالية من الدخان للمدخنين البالغين وخلق قيمة أفضل للمجتمع والشركة ومساهميها. فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وبيع السجائر وغيرها من المنتجات الخالية من الدخان، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها، إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على النيكوتين في أسواق خارج الولايات المتحدة الأميركية. كما تعمل الشركة على تصنيع منتجات مستقبلية خالية من الدخان، والتي بالرغم من أنها ليست خالية من المخاطر تُعدّ خيار أفضل بكثير من مواصلة التدخين التقليدي.

ومن خلال تكريس القدرات متعددة التخصصات في تطوير المنتجات، وتوفير المرافق الحديثة والدراسات العلمية، تهدف الشركة إلى توفير منتجات خالية من الدخان تلبي تفضيلات المدخنين البالغين وتتماشى مع المتطلبات التشريعية الصارمة. وتضم مجموعة منتجات "آيكوس" IQOS الخالية من الدخان منتجات تسخين التبغ ومنتجات بخار النيكوتين. واعتباراً من 30 حزيران (يونيو) 2019، تشير تقديرات فيليب موريس إنترناشيونال إلى أن هناك حوالي 8 ملايين مدخن بالغ حول العالم قد توفقوا فعلياً عن التدخين وتحولوا إلى منتج تسخين التبغ بدلاً من حرقه، والذي يتوفر في 44 سوقاً في مدن رئيسية أو في أرجاء البلدان تحت العلامة التجارية "آيكوس" IQOS.

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على المواقع الإلكترونية www.pmi.com و www.pmiscience.com .