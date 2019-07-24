عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 تمّوز 2019

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الأخبار

عودة النفايات إلى الشوارع

الحكومة في موت سريريّ!

«رسالة» بريطانية تخترق السيادة اللبنانية

ثيو بوكير: هذا سرّ نجاحي مع المنتخب

البناء

جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية... والغرب مرتبك في التعامل مع الملاحة في مضيق هرمز... وإيران ثابتة

أرسلان يزور بري اليوم... والسباق بين «الحكومة» و«المحكمة» و«العدلي» و«التعادل»

حردان: الفشل في معالجة الأزمات يؤكد الحاجة لبناء الدولة... والبداية من قانون الانتخابات

الجمهورية

برّي والحريري للفصل بين الحكومة والقضاء

جونسون يرث مأزق »بريكست«

»العهد ذو القرنين « إلى أين؟

نتنياهو: نريد التهدئة ونستعد للمعركة في غزة

اللواء

«إنتكاسة مفاجئة» تُرجِئ الدعوة لمجلس الوزراء.. والأسباب غامضة!

إشارات دولية إيجابية بعد إقرار الموازنة.. وأزمة نفايات جديدة على الأبواب

السعودية لحماية الملاحة ووقف تهجير الإحتلال للمقدسيين

أوروبا لتشكيل قوة «مراقبة» وطهران تحذر من زعزعة الخليج

الديار

سؤال مطروح هل المطلوب تصفية ميليشيات الماضي سياسيا ووزاريا وهي القوات والاشتراكي؟

المحكمة العسكرية مؤسسة ذات قيمة عالية وحاكمت آلاف من عملاء العدو من الجنوب

«الأبواب مقفلة وتم طرح اكثر من حل وتعنت الافرقاء والأمور متروكة للتحقيق العسكري»

L'Orient-Le Jour

La banlieue sud ne veut plus des ordures des « autres » à Costa Brava

The Daily Star

PSP-LDP escalation block Cabinet session