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أدرعي يهدد مطار بيروت وميناءها... وسؤال للحريري وباسيل!

23
JULY
2019
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أشار المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى أن مطاري دمشق وبيروت وميناء الأخيرة تعد "أهدافا"، واصفا إياها بمعابر تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى "حزب الله".

وقام أدرعي بنشر خريطة على حسابه في "تويتر"، أبرز فيها إيران والعراق وسوريا ولبنان، وأظهر بصورة خاصة مطاري دمشق وبيروت الدوليين وميناء بيروت ومعبر المصنح الحدودي اللبناني مع سوريا تحت مسمى "أهداف".

وعلّق أدرعي على منشوره بالقول إن "مرفأ بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للأسلحة من إيران إلى حزب الله، ويستخدم مطار بيروت كمسار جوي، إلى جانبه منشآت لتحويل صواريخ إلى دقيقة".

وخاطب أدرعي رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ووزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس للتعامل مع هذا الموضوع قائلا: "لوينتا راح تبقوا مغمضين عيونكن؟".

وتابع في تغريدة أخرى: "وإن كنتم من حلفاء سوريا فهل هذا يعني تحويل البنية اللبنانية لمصدر لتعزيز مصالح إيران على حساب المواطن المعتر؟".

ووجّه أدرعي اتهامات اخرى لإيران وحزب الله و"جهات سورية" زاعما أنها تقوم بـ "تهريب مواد ثنائية الاستخدام إلى لبنان من خلال مرفأ بيروت بهدف تعزيز تطوير مشروع حزب الله لإنتاج الصواريخ".

وكتب أدرعي: "بعد المعابر الحدودية والمطار، أصبح مرفأ بيروت هدف تهريب الأسلحة وتعريض سكان لبنان للخطر".

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