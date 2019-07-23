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بعد اقرار موازنة 2019، ُتبِّشُر بالخير...

23
JULY
2019
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رغَم أّن الأزمة الحكومية الناتجة عن حادثة قبرشمون لم تِجد طريَقها إلى الحل بعد، إلا أّن المؤشرات الإيجابية المتدافعة على الخطين الاقتصادي والمالي، ولاسيما بعد اقرار موازنة 2019، ُتبِّشُر بالخير...

واليوم، برَز مؤشٌر دولٌي لافت في هذا الإطار، حيث وَّزع المكتُب الإعلامي للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش تصريَحه 

َعقب مشاوراِت مجلس الامن حول القرار 1701، والذي َخصص 

ُجزءاً أساسياً منه لإقرار الموازنة في لبنان، حيث لفت إلى حصوِل نقاٍش في مجلس الأمن حول مؤتمر "سيدر" وضرورٍة تطبيقه، لأّن بعَض الدول الأعضاء لاحظت عدَم حدوِث تطوراٍت إيجابية في ما يتعلق باقتصاد البلاد في المرحلة الأخيرة، ولذلك أخذوا الإشارات الاخيرة، أي إقرار الموازنة، بشكٍل إيجابي للغاية، على حِّد تعبيره...

وفي السياق الإيجابي إياه، تحّدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلٍة خاصة مع ال otv، عرض فيها لتحّديات المرحلة، في وقٍت كان رئيُس جمعية المصارف سليم صفير يؤكد من السراي الحكومي اّن وضَع الليرة جيد، وان هدَف المصارف يبقى مساعدَة الحكومة والوطن... 

واليوم، أعلن تكتل لبنان القوي عن تقديِم اقتراِح قانوٍن خاص باستعادة الأموال المنهوبة خلال اليومين المقبلين، على أمِل أن تتلقَفه القوى السياسية إيجاباً، وُتقّدم بإقراره إشارُة واضحة إلى المجتمَعْين اللبناني والدولي، إلى أّن ارادَة الإصلاح حقيقة، وأن ترجمَتها الَعملية باتت ملموسًة، ولم َتُعد مجَّرَد كلاٍم وشعارات ووعود.

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