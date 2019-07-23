في لبنان: أقام معها علاقة جنسية ثمّ ابتزّها طيلة 8 سنوات.. كيف انتهت؟

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 13/07/2019، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، عن تعرض فتاة (23 عاماً) من مدينة صور، للابتزاز من قبل المدعو: ر. م. (مواليد عام 1987، لبناني) بواسطة صور ومقاطع فيديو لها، حيث أنّه كان قد تعرف إليها قبل حوالي 8 سنوات وكانت في حينه لا تزال قاصراً بعمر 15 سنة، واقام علاقة جنسية معها وعمد إلى تصويرها من دون معرفتها، ومن ثم بدأ بابتزازها للحصول على المزيد من الصور ومقاطع الفيديو لها، وأيضاً على مبالغ مالية وليرات ذهبيّة (تقدر بقيمة 1800 دولار أميركي).

واستمرت العلاقة بينهما طوال هذه الفترة تحت وطأة خوف الفتاة من الفضيحة وتبعاتها المحتملة.

ليل 13-14/07/2019 استدرجت دورية من المفرزة المشتبه به من محلة الرويس في الضاحية الجنوبية إلى مدينة صور وتمكنت من توقيفه في محلة دوار العلم.

وقد تبين وجود صور ومقاطع فيديو مماثلة لعدد كبير من الفتيات على هاتفه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

أحيل الى فصيلة درك صور، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها".