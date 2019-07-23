بالفيديو - في لبنان: رفضت الارتباط به... فحاول قتلها وتشويهها!

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أفادت صفحة "وينية الدولة" عن تعرّض شابة لمحاولة قتل بعد رفضها الارتباط بشاب كانت على علاقة به.

وفي التفاصيل، قالت "وينية الدولة" إنّ ج. الحاج ارتبطت بعد علاقة زواج فاشلة بشاب يُدعى ر. الأشهب ويُلقب بـ"البرغوت" قدّم لها الوعود بمستقبل واعد ومشرق، إلا أنّها ما لبثت أن اكتشفت أنّها اختارت شخصاً من ذوي السوابق، فاتخذت القرار بالابتعاد عنه وبدء حياة جديدة، عندها رفض الشاب قرارها وقرّر الحصول عليها بأيّ ثمن، وفي تاريخ ليس ببعيد، وأثناء وصول جيسي إلى مركز عملها في منطقة الكسليك، أقدم الشاب على ضربها بوحشية محاولا تشويهها.







لرؤية الفيديو: https://www.facebook.com/weneldawle/videos/454673558597616/