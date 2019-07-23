رئيس جمعية المصارف من السراي: هدفنا الاستمرار بمساعدة الحكومة والوطن

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استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الكبير وفدا من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير في حضور مستشاري الرئيس الحريري نديم المنلا وهازار كركلا.

بعد اللقاء قال صفير: تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري وهنأناه على اقرار موازنة 2019 متمنين الإسراع في انجاز موازنة 2020، من ضمن المواعيد الدستورية، على ان تتضمن المزيد من الخطوات والتدابير الإصلاحية والتقشفية.

أضاف: كان اللقاء مناسبة لمناقشة صريحة في ما نرى كرجال اقتصاد وجوب تضمينه موازنة 2020، كما عرضنا مع الرئيس الحريري الأثر السلبي المباشر لتباطؤ النمو الاقتصادي على كل القطاعات المنتجة والتي يمولها القطاع المصرفي، وشددنا على الحاحة الى تطوير رؤية اقتصادية جاذبة للاستثمارات وقادرة على خلق فرص العمل، وهذا ما يتطلب تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص لتحفيزه.

وتابع: ان اعادة الثقة بلبنان واقتصاده تنعكس ايجابا على مستويات الفوائد في السوق، ما سيساهم في دفع النمو الاقتصادي من جهة وفي تخفيض خدمة الدين من جهة ثانية، ويعطي اشارات ايجابية الى المجتمع الدولي. وسيكون لنا لقاءات لاحقة مع الرئيس الحريري لمتابعة وضع الخطة الاقتصادية قيد التنفيذ،أملين ان تكون الحكومة صفا واحدا الى جانب قوى الإنتاج، ومؤكدين استمرار القطاع المصرفي بمساره في تمويل الاقتصاد اللبناني.

سئل: كيف هو وضع الليرة اللبنانية؟

اجاب:وضع الليرة جيد، وما ينقصنا هو خلق نمو في البلد من اجل خلق فرص عمل للمواطنين من خلال اقتصادنا، فالاستقرار النقدي موجود والسيولة موجودة.

سئل: هل القطاع المصرفي مستعد ان يكون الى جانب الحكومة في 2020 للمساهمة في تحقيق النمو والرؤية الاقتصادية؟

اجاب: هدفنا هو الاستمرار بمساعدة الحكومة والوطن ، ولن نتراجع عن أهدافنا.