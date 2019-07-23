لقاءات دبلوماسية واجتماعية وانمائية وصحية في قصر بعبدا. رئيس الجمهورية لوفد من الاطباء: مستقبل لبنان سيكون واعداً في مختلف المجالات

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع دبلوماسية واجتماعية وانمائية وصحية.

سفير اليابان

على الصعيد الدبلوماسي، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سفير اليابان في لبنان السيد ماتاهيرو ياماغوشي، وعرض معه العلاقات اللبنانية- اليابانية وسبل تطويرها في المجالات كافة، اضافة الى عدد من المواضيع التي تهم البلدين.

سفيرة الاتحاد الاوروبي

دبلوماسياً ايضاً، استقبل الرئيس عون رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عملها الدبلوماسي في لبنان وانتقالها الى وزارة الخارجية الدنماركية. وقد شكر الرئيس عون السفيرة لاسن على الجهود التي بذلتها خلال وجودها في لبنان لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، ولمتابعتها تنفيذ مشاريع بتمويل اوروبي.

وتمنى رئيس الجمهورية للسفيرة لاسن التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.

الرئيس العام لجمعية المرسلين البولسيين

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام الجديد لجمعية المرسلين البولسيين الاب مروان سيدي مع الآباء المدبّرين للجمعية: بولس فاضل، نعيم كوريه، نقولا بسترس، كارلوس نقولا الحداد، الذين انتخبهم المجمع العام للجمعية التي انشأها المثلث الرحمات المطران جرمانوس معقد العام 1896 في حريصا. وشارك في اللقاء ايضاً رئيس الهيئة الادارية للرابطة البولسية المحامي ناجي القرح واعضاء الهيئة.

في مستهل اللقاء تحدث الاب سيدي، متوجهاً بالشكر الى رئيس الجمهورية على استقباله والوفد، مذكّراً بالاهداف العامة التي تعمل الجمعية البولسية من اجلها منذ مئة عام، ومشيداً بالزيارة التي قام بها الرئيس عون الى الجمعية في حريصا. ولفت الى ان الجمعية قدّمت خلال هذه السنوات بطريركين للبنان واكثر من خمسين اسقفاً وعدداً كبيراً من الكهنة، اضافة الى مطبوعات دينية وروحية اغنت العالم العربي، كما مدّت المجتمع اللبناني بالكثير من الشخصيات التي حصّلت علمها في الدير التابع لها وهي باتت اليوم تتبوأ مناصب مهمة في الحياة اللبنانية. ووضع الاب سيدي كل امكانات الجمعية والدير في تصرف الرئيس عون والاهداف التي وضعها من اجل نهضة لبنان وازدهاره.

ثم القى المحامي القرح كلمة عرض فيها لمحة سريعة عن تاريخ الرابطة واهدافها في سبيل نشر الكلمة والثقافة والعلم. واشاد بالاقتراح الذي قدّمه الرئيس عون في الامم المتحدة من اجل ان يكون لبنان ملتقى الاديان والحضارات، معتبراً انه يتماهى مع عمل الجمعية والرابطة البولسية لزرع التفاهم بين مختلف الاديان المبني على أنسنة الانسان واحترام مشاعره وطقوسه وشعائره الدينية.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيداً بالعمل الذي تقوم به الجمعية والرابطة، وتأثيره الايجابي على المجتمع اللبناني وفي دول المشرق لنشر الثقافة والعلم وتعاليم المحبة والخير. وشدد على ان الجمعيات التي تملك الاهداف نفسها التي تروّج لها الجمعية البولسية، هي التي تساهم في نهضة لبنان وتحافظ على مستوى عال في المجتمع للخير والمحبة التي يجب ان تكون الاساس لكل الاعمال.

واضاف الرئيس عون: "في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم، بات هناك تباعد بين الناس وطغت المصالح الفردية على ما عداها، وهو ما نلاحظه في لبنان بعد ان كنا في الماضي نعيش وفق تضامن اكبر واقوى نحن بأمس الحاجة اليه اليوم."

الشيخ ماهر عبد الرزاق

واستقبل الرئيس عون رئيس "حركة الاصلاح والوحدة" منسق "اللقاء الاسلامي الوطني" في محافظة عكار الشيخ ماهر عبد الرزاق، وعرض معه حاجات منطقة عكار والاوضاع الحياتية والاجتماعية فيها. وقال الشيخ عبد الرزاق انه نقل الى رئيس الجمهورية تحيات ابناء المنطقة وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة البلاد الى شاطىء الامان. واشار الى ان الرئيس عون ابدى كل الاهتمام بحاجات عكار واعطى توجيهاته للجهات المعنية بمتابعتها.

وفد طبي

واستقبل الرئيس عون في حضور مستشاره للشؤون الاجتماعية والصحية الدكتور وليد خوري، الدكتور طوني تنوري الاختصاصي في جراحة العظم في بوسطن الاميركية، والدكتور رجا شفتري مع مجموعة من الاطباء الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للجمعية العالمية للجهاز الحركي (IMS) الذي عقد في بيروت مطلع الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية. وعرض الوفد لابرز المواضيع التي تناولها المؤتمر، شاكراً للرئيس عون رعايته واهتمامه.

ورد رئيس الجمهورية منوّهاً بأهمية المؤتمر والمسائل التي عرضها، معتبراً ان انعقاد المؤتمرات الدولية في لبنان دليل ثقة بهذا البلد الذي استعاد امنه واستقراره. وشدد الرئيس عون على اهمية ما تحقق في لبنان خلال الاعوام الثلاثة الماضية، لافتاً الى ان مستقبل لبنان سيكون واعداً في مختلف المجالات.

ذكرى الوزير علي قانصوه

وفي قصر بعبدا، الدكتور واجب قانصوه الذي وجّه دعوة الى الرئيس عون لحضور الاحتفال الذي يقام يوم الاحد المقبل في النادي الحسيني لبلدة الدوير لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيل والده الوزير السابق علي قانصوه الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي.