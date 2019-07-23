الوزير بطيش يجتمع مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي

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استقبل قبل ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برئاسة مسؤول بلاد المشرق لبنان وسوريا والعراق مارسيل راشد والخبير الزراعي سيرهي اوسافوليوك وبحث معهما العلاقات الثنائية بين لبنان والمؤسسة.

وتناول البحث اهمية تطوير القطاعات الانتاجية سيما القطاع الزراعي والصناعات الغذائية لأهمية دورها في انماء المناطق الريفية وتعزيز المساهمة في رفع وزيادة الانتاج الوطني ولعب دورها التنموي في الاقتصاد الوطني.

كما تم البحث ايضا في مجالات التعاون العملي بما يعود بالفائدة على اللبنانيين.

والتقى الوزير بطيش نقيب الاطباء في لبنان البروفيسور شرف ابو شرف وبحث معه مواضيع تهم نقابة الاطباء.