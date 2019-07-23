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الوزيرة بستاني تؤكد: اجراءات قطاع البترول تتم بشكل شفاف

23
JULY
2019
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اكدت وزيرة الطاقة ندى بستاني "التزام الحكومة ووزارة الطاقة والمياه بمتابعة بناء قطاع البترول في لبنان على أسس شفافة، تساهم في جذب الشركات العالمية الى الاستثمار في المياه البحرية اللبنانية".

 

وقالت خلال افتتاح ورشة عمل مع شركات بترولية عالمية صباح اليوم الثلاثاء: "بعد قرار مجلس الوزراء بتلزيم البلوكين ٤ و٩ كنتيجة لدورة التراخيص الاولى، الى اطلاق دورة التراخيص الثاتية في العام 2019، وصولا الى أنشطة الاستكشاف التي بدأت في البلوك ٤ حيث سيقوم المشغل بحفر البير الاستكشافي الاول بنهاية العام ٢٠١٩ وسيتم حفر البير الثاني في البلوك ٩ في العام 2020".

 

وعلى صعيد التعاون الطاقوي مع دول المنطقة، لفتت الى اننا "نجري محادثات بالتعاون مع وزارة الخارحية والمغتربين وهيئة البترول مع دولة قبرص للتوصل الى اتفاقية اطار بين لبنان وقبرص لاستخراج البترول من الحقول المشتركة بين البلدين".

 

واكدت بستاني ان "التواصل مع جمهورية مصر مستمر من اجل التعاون في مجال الطاقة لا سيما استثمار خط الغاز العربي من جديد".

 

وشددت على ان "جميع الاجراءات في قطاع البترول تتم بشكل شفاف وخاصةً بعد اقرار المجلس النيابي في العام ٢٠١٨ قانون "دعم الشفافية في قطاع البترول"، وتقوم الوزارة بمواصلة اجراءات الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI".

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