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في لبنان... إبتز إبنة الـ15 عامًا لسنوات بعدما اقام علاقة جنسية معها، وهذا ما حصل!

23
JULY
2019
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افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها انه بتاريخ 13/07/2019، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، عن تعرض فتاة (۲۳ عاماً) من مدينة صور، للابتزاز من قبل المدعو: ر. م. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني) بواسطة صور ومقاطع فيديو لها، حيث أنه كان قد تعرف إليها قبل حوالي ثماني سنوات وكانت في حينه لا تزال قاصراً بعمر 15 سنة، واقام علاقة جنسية معها وعمد إلى تصويرها من دون معرفتها، ومن ثم بدأ بابتزازها للحصول على المزيد من الصور ومقاطع الفيديو لها، وايضا على مبالغ مالية وليرات ذهبيّة (تقدر بقيمة ۱۸۰۰ دولار أميركي).

 

وبحسب البيان فقد استمرت العلاقة بينهما طوال هذه الفترة تحت وطأة خوف الفتاة من الفضيحة وتبعاتها المحتملة، وليل 13-14/07/2019 استدرجت دورية من المفرزة المشتبه به من محلة الرويس في الضاحية الجنوبية إلى مدينة صور وتمكنت من توقيفه في محلة دوار العلم.
وقد تبين وجود صور ومقاطع فيديو مماثلة لعدد كبير من الفتيات على هاتفه الخلوي.


وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.


وأحيل الى فصيلة درك صور، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.


وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها.

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