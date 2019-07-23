صحيفة تحتجب اليوم عن الصدور.. لأول مرة!

A + A -

لم تصدر صحيفة "القدس" صباح اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ 76 عاماً، وذلك بسبب إضراب موظفيها عن العمل جراء عدم صرف رواتبهم منذ 4 شهور.



وقالت لجنة موظفي الصحيفة: إن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري آذار ونيسان انقضت أمس 22/7/2019، ولم تلتزم بها الإدارة.



وأضافت: أنها غير ملتزمة بتحويل الدفعات الخاصة بصناديق الضريبة والتوفير والتأمين الوطني والصحي ومستحقات الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم.



وأعلنت اللجنة أن الإضراب المفتوح الذي تقرر الشروع به منذ الأمس، يشمل موقع الجريدة على الانترنت ومكتب اعلان موديكو، ويتضمن عدم صدور الصحيفة لحين وفاء الإدارة بكل الالتزامات المترتبة عليها.



يذكر ان صحيفة "القدس" هي صحيفة سياسية يومية، تأسست في فلسطين.