عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-7-2019

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الأخبار

الحريري مصرّ على انعقاد مجلس الوزراء الخميس: الحكومة لا تزال في الأسر!

الجامعة اللبنانية بين «حكم القانون» و«ثقافة القانون»

النهار

البحث عن مخارج "لائقة" تسبق مجلس الوزراء

البناء

الحكومة بين متاعب التسويات وتبعات التصويت... وبيضة القبان عند برّي

اللواء

الحريري يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس

الإشتراكي متوجِّس من المحكمة العسكرية.. وإرسلان يتحدث عن طعن بالظهر وقلة وفاء

الجمهورية

إنعقاد الحكومة بين "العدلي" و"العسكرية"

رسوم جديدة على المواطن

الديار

إحالة اشتباك قبرشمون للمحكمة العسكرية والمخطط احالتها بعدها الى المجلس العدلي