عائلة طفل تشكر وزير الصحة على تكفلها بعلاجه في المستشفى الحكومي بطرابلس

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توجهت عائلة الطفل زيد الماضي البالغ من العمر 4 اشهر والذي يعاني من تفتت في عظام رقبته، ب"الشكر إلى وزير الصحة جميل جبق على سرعة تجاوبه مع طلب استغاثتها وندائها وتقديم الوزارة كامل الرعاية".

ولفت والد الرضيع إلى أن "إدارة المستشفى الحكومي في القبة بشخص مديرها ناصر عدرة، وبصورة عاجلة أوعز إلى الجهاز الطبي تقديم كل ما يلزم لإنقاذ الطفل الذي تم نقله من مستشفى الخير في المنية، بطلب من الكادر الطبي في القبة، ونقل بصورة عاجلة الى المستشفى الحكومي رغم أنها تعاني ضغطا شديدا، خصوصا في قسم انعاش الاطفال".



وأكدت العائلة ان" الطفل قدم له كل ما يلزم من رعاية صحية في مستشفى القبة الحكومي، الا ان هناك صور أشعة غير موجودة لدى قسم رعاية الاطفال في القبة، على أن تجرى له عند مختبرات الجسر في محلة الميناء، وكلفتها تتجاوز قدرة الاهل على تأمينها، وهم يمدون يد العون الى كل من يستطيع المساعدة ان يتواصل معنا او التبرع على اسم الطفل الرضيع في مركز الجسر يوم الثلاثاء بصورة عاجلة، او الاتصال على الرقم الوالد961 70 519 850".