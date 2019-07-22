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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في البلاد اليوم، أحداث كثيرة. أما الحدث، فالفضيحة التي فجرها وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أمام اللجنة النيابية للدفاع، راسما بكلامه الصريح، في ملف يسبق توليه الوزارة، الحد الفاصل بين الوقائع، والأقاويل.

عنوان الفضيحة، ولمن لا يذكر: دفع رشاوى لإدخال بعض الضباط الى المدرسة الحربية في مرحلة سابقة تدور حولها علامات استفهام.

اما جديدها اليوم، ومنعا لأي التباس، فإطلاع وزير الدفاع اللجنة النيابية المختصة، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها أعاد تحريك الملف أخيرا وأحاله على وزير العدل، الذي أجاب أنه بعد الدرس تمت إحالته على التفتيش القضائي.

وزير الدفاع قال: "لم أحاكم أحدا ولم أتهم احدا ولم أسم أحدا، بل حولت الملف الى حيث يجب إحالته، ولو لم أقم بهذا العمل لكان يجب أن أحاسب".. والتفاصيل في سياق النشرة، فيما المتابعة على عاتق الجهات القضائية المعنية، والرأي العام...

وعلى هامش هذا الحدث، أحداث محلية، أبرزها:

أولا: المشاورات المستمرة لإيجاد مخرج يسمح بعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. وفي هذا الاطار، لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير صالح الغريب في السراي.

ثانيا: التحضير للبناء على ما تحقق في موازنة 2019، للانطلاق في إعداد مشروع قانون موازنة 2020، الذي يمنن اللبنانيون النفس بإقراره ضمن المهل الدستورية هذه المرة، على أن يكون إصلاحيا وذا رؤية اقتصادية بامتياز...

ثالثا: استكمال وزارة الاقتصاد والتجارة حملة إقفال المتاجر غير الشرعية، حيث يقوم مراقبو الوزارة بجولة في زحلة غدا، في مؤشر واضح إلى أن العمل مستمر والتراجع غير وارد...

ووسط الترقب القلق للتحركات الفلسطينية المستجدة، ينتظر اللبنانيون أن يحزم مجلس الوزراء أمره ويقر خطة وطنية لمعالجة ازمة النزوح السوري، في وقت تمضي تركيا في إجراءاتها الخاصة بموضوع النازحين، والتي بلغت حد الترحيل...

واليوم، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق ان نتائج الحروب التي وقعت في الجوار اللبناني والاجواء الضاغطة التي تعيشها المنطقة راهنا، ترتب نتائج قاسية على لبنان، بدءا من تداعيات النزوح السوري واوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وصولا الى الاوضاع الاقتصادية. وشدد على ان لبنان يدعم المبادرات التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في المنطقة، لأن من شأن ذلك ان يخفف من عبئها، وفي مقدمها مسألة النازحين السوريين الذين تبين انه على الرغم من عودة 318 الف نازح منهم الى الاراضي السورية، فإن عددهم لم يقل عن مليون و600 الف نازح نتيجة عدم تسجيل جميع الذين نزحوا الى لبنان



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

في توقيت جديد لنشرتنا المسائية عند السادسة والنصف يوميا حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي بسبب النقل المباشر لبطولة آسيا في الهندبول للسيدات.

في هذه النشرة:

خارجيا بريطانيا ومن خلال إجتماع الأزمة برئاسة رئيسة الحكومة تيريزا ماي درست سبل الرد على احتجاز إيران ناقلة النفط.

-في إيران تتواصل عملية تخصيب اليورانيوم، في وقت توفي الأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية يوكيا أمانو.

-في القدس المحتلة عمليات هدم منازل للفلسطينيين،أقدمت عليها الجرافات العسكرية الإسرائيلية.

-في طرابلس الغرب المعارك متواصلة في محيطها.

-في اليمن مزيد من الغارات الجوية للتحالف ومن القصف بالطائرات المسيرة للحوثيين.

-في سوريا المواجهات متواصلة في إدلب، وقداسة البابا أوفد مبعوثا الى الرئيس بشار الأسد يطالبه بحماية المدنيين وإعادة النازحين.

-في السودان يرتقب أن يعود وفد قوى التغيير من اديس أبابا حيث يفاوض جناحا معارضا تمهيدا لتوقيع إتفاق دستوري مع المجلس العسكري الإنتقالي.

في واشنطن نفي لإعلان إيران القبض على جواسيس لأميركا.

وفي لبنان تحرك لمسؤول بريطاني، وكلام للرئيس عون يؤكد أن لبنان البلد الديمقراطي الأول في المنطقة.

قضائيا إحالة مدعي عام التمييز ملف حادث قبرشمون الى المحكمة العسكرية بعد انتهاء التحقيق وختم الملف في شعبة المعلومات

وسط ارتياح لتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على المستويين السياسي والأمني.

الى ذلك ملف الرشاوى في المدرسة الحربية الى الواجهة والوزير بو صعب قال عالجت الأمر بمهنية ويحيل الملف الى وزارة العدل.

نبدأ من الخليج حيث تتصاعد حرب المضائق والناقلات النفطية، وفيما إيران لاتزال تحتجز الناقلة البريطانية ردا على احتجاز ناقلتها في مياه جبل طارق

خلية الأزمة البريطانية تنعقد برئاسة تيريزا ماي وتدرس الرد على إيران بعقوبات.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

في سيناريو هو الأخطر والأوسع منذ العام 1967، لجأ الكيان الصهيوني إلى تنفيذ عملية هدم مئة مسكن في وادي حمص شرق مدينة القدس، بهدف تهجير سكانها من المقدسيين ومنع عودتهم إليها بشكل قاطع حتى ولو كان هدف هذه العودة هي القيام بزيارة أحد الأقارب.

هو انتهاك جديد لإتفاقيتي روما وجنيف الداعيتين لحماية المواطنين في ظل الإحتلال والهدف الأبعد منه إيجاد منطقة عازلة تفصل القدس عن بيت لحم وتمنع تواصلها مع الضفة الغربية... أي سياسة تقطيع الأوصال الفلسطينية.

هذا المخطط الخبيث أدانته فرنسا ولم ترف له جفون أمة العرب، وحضر حنظلة في ذكرى اغتيال ناجي العلي يدير ظهره للعدو والعروبة ويتطلع فقط نحو القدس ... والعودة.

وفي لبنان عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، لم تتبلور بعد ولكن أشيع جو عن نية الرئيس سعد الحريري القيام بذلك بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات بلا جدوى، وهو كان يميل إلى عدم عقد جلسة تعكس إنقساما عاموديا وإعطاء فرصة أخيرة للتشاور حول حادثة قبرشمون.

إلا أن تعثر هذه المشاورات دفعته إلى مقاربة تنطلق من ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لمواجهة الإستحقاقات وأهمها وضع دفعة من مشاريع سيدر على الطاولة الحكومية.

في شأن متصل بدفع المؤسسات نحو العمل أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إرتياحه لإقرار الموازنة بالشكل الذي تم في الهيئة العامة ولترحيب المؤسسات المالية بها وقال رئيس المجلس بالتأكيد لا نستطيع أن نقول هذه الموازنة التي أقرت هي ما نطلبه لحل الأزمة ولكن نسبة إلى الوضع القائم هي الافضل.

الرئيس بري رأى أنه بات يمكن القول إنها وضعت قواعد حقيقية للاصلاح يبنى عليها وموازنة العام 2020 التي يفترض أن تصل قبل أول تشرين الأول المقبل، يفترض أن تكون متقدمة عن هذه الموازنة ومع هذا التقدم بالإستطاعة القول ان البلد (قلع) عن جديد.

فيما يتعلق بحادثة قبرشمون أحال مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان الملف الى المحكمة العسكرية بعد انتهاء التحقيق وختم الملف في شعبة المعلومات.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

تحقيقات قضية قبرشمون - البساتين باتت امام المحكمة العسكرية بعدما طلب النائب العام التمييزي بالوكالة إحالة التحقيقات في الحادثة الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

ومع هذه الاحالة يؤكد مصدر قضائي لتلفزيون "المستقبل" بأن الادعاء الذي تنظمه النيابة العامة العسكرية هو الذي سيعطي الوصف القانوني لما حصل في قبرشمون بعيدا عن التوصيفات السياسية.

وحادثة قبرشمون بقيت القضية الاساس خصوصا وان الانتهاء من التعقيدات والتداعيات التي احدثتها من شانه ان يعيد جلسات مجلس الوزراء الى الانتظام وبالتالي الانصراف الى معالجة القضايا الاقتصادية والمالية ووضع مشاريع سيدر في الاولوية بعد اقرار الموازنة.

وما سجل في سياق الاتصالات لمعالجة قضية قبرشمون اجتماع لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي مع الوزير وائل ابو فاعور، في وقت ينتظر ان يلتقي الليلة ايضا الوزير صالح الغريب.

ولم تستبعد مصادر مطلعة لـ"مستقبل ويب" أن يدعو الرئيس الحريري الى جلسة للحكومة هذا الاسبوع بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات من دون جدوى.

اقليميا، احتجاز ايران لناقلة النفط البريطانية يثير المزيد من التوتر في المنطقة والمتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية يدعو ايران الى الإفراج عن الناقلة وطاقمها فورا، كما طالب الاتحاد الأوروبي إيران بالامر نفسه.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

في جمهورية الروائح، لكل ملف رائحة لأن لكل ملف مجروره، فالعاصمة بيروت يحدها من الجنوب مجرور الرملة البيضاء، والحدود الإدارية للعاصمة، لجهة الشمال، يحدها مجرور معمل الذوق الحراري ومعاملِ الذوق.

وحين يمر أكثر من ستة أشهر على مجرور الرملة البيضاء من دون أن يحترم المسؤولون الشعب اللبناني، ويخبروه كيف انفجر المجرور، ولماذا، ومن يتحمل المسؤولية، عندئذ، كيف يمكن أن نصدق أن المسؤولين سيحترمون الشعب ويخبرونه: من أين تنبعث الروائح الكريهة على شاطئ الذوق؟ وما هو مصدر هذه الرغوة في بحر الذوق؟

صدقا، إنها "دويخة"... رواية تقول إن "الفيول مضروب" ورواية أخرى تحمل المسؤولية للمشغل... وبين الروايتين، يختنق أبناء منطقة الذوق ومرتادو بحرها بالإنبعاثات الكريهة والرغوة السامة، فيما الوزارات والوزراء يتقاذفون "جنس التلوث".

ليس فقط للفيول والمجارير روائح ورغوة، فللملفات روائحها الكريهة أيضا. فحين يتحدث وزير الدفاع عن ملف يتعلق بالمدرسة الحربية، وعن ادخال بعض الضباط هذه المدرسة، وأن بعض الاشخاص الذين لهم يد في هذا الملف، وصلت الاموال لديهم على مدى خمس عشرة سنة إلى 19 مليون دولار، فهل من رائحة فساد أقوى من هذه الرائحة؟ وماذا يعني هذا الأمر؟ هل يعني غير أن كثيرين ممن دخلوا المدرسة الحربية، على مدى أكثر من عشر سنوات، دفعوا رشى ليقبلوا؟ وهل بإمكان شخص واحد، مهما علا شأنه، أن يقوم بهذا العمل منفردا؟ علما أن المعلومات تشير إلى أن هذا المبلغ ليس مرتبطا فقط بالمدرسة الحربية من دون أن تعرف مصادره وغاياته. وإذا كان غير قادر على القيام بعمله منفردا، فمن هي الأسماء شريكته؟ وهل سيطوى هذا الملف كما طوي غيره من الملفات؟ وعندئذ، ماذا يبقى منه غير الرائحة التي توازي رائحة مجرور الرملة البيضا ورائحة مجرور الذوق؟

في جمهورية الروائح، تختفي الملفات ولا يبقى منها إلا الروائح ... ثمة من يقول: لا تنتظروا نتائج تحقيق في مجرور الذوق، لأنه سيلتحق بمجرور الرملة البيضاء وثمة من يقول: لا تنتظروا نتائج تحقيق في الرشى بالملايين في المدرسة الحربية لأن أحدا لن يجرؤ على الرؤوس الكبيرة.

في جمهورية الروائح لا تذكَر قيمة المواطن إلا عند زيادة الضريبة على القيمة المضافة... فلا قيمة له من دون قيمة مضافة.

في المقابل، رائحة موازنة عام 2020 بدأت انبعاثاتها منذ اليوم: المدير الاقليمي للبنك الدولي في لبنان والشرق الاوسط ساروج كومار، وبعد لقائه رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان، ركَز على أهمية التخفيضات المالية في الموازنة، وعلى ضرورة البناء على ما جرى وتطويره في مناقشة

موازنة عام 2020.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

من اطلق يد الصهاينة التدميرية في احد الاحياء قرب القدس، ومن يبني مع الفلسطينيين بنيان الامل بالنصر المحتوم على المحتلين، يتوزع المشهد في امة مربكة ومنطقة ملتهبة..

وان كان هدم مئة شقة سكنية في حي وادي الحمص شرقي القدس المحتلة يشكل سابقة بحجم التدمير المنظم – عبر ما يسمونه قرارا اداريا – منذ العام سبعة وستين، فان القرار لم يتخذ من قبل السلطات الصهيونية وحدها، بل معها عدة دول في المنطقة مهدت للقرار بمؤتمرات التطبيع والتعاون مع المحتلين، والتسويق لصفقة القرن التي يشهد حي وادي الحمص على بعض مضامينها..

مضى المحتل في جريمته اليوم، ولم يسمع من اودية الامة اي استنكار، سوى الصوت القادم من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي وثقت الامل بالمسير على طريق القدس، مع اعلان الامام السيد علي الخامنئي خلال استقباله وفدا قياديا من حركة حماس، أن النصر سيتحقق بالمقاومة والكفاح، وأن قضية فلسطين ستنتهي حتما لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي، أما قول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انه سيصلي في المسجد الاقصى باذن الله، فهذا يشكل بارقة امل عملية وقابلة للتحقق، كما أكد الامام الخامنئي ..

تاكيد ايراني على الاقتدار في شتى الميادين لا سيما الامنية منها – وثقته طهران اليوم – بالاعلان عن تفكيك شبكات للتجسس الاميركي تديرها الـ”سي آي ايه”، وقوامها سبعة عشر شخصا ايرانيا.. انجاز حملته الجمهورية الاسلامية في جعبتها التي تزداد نقاطا بالنزال المتصاعد مع ادارة دونالد ترامب..

في الجعبة اللبنانية وملفاتها، احال المدعي العام التمييزي بالانابة عماد قبلان ملف حادث قبرشمون الى المحكمة العسكرية، وهو المسار الطبيعي لأي قضية من هذا النوع كما أكدت مصادر متابعة للمنار، حيث لا يمكن إبقاء الملف لدى الأجهزة الأمنية ولا سيما بعد تمنع المعنيين عن تسليم باقي المطلوبين لاستكمال التحقيق. أما إبقاء هذه القضية في المحكمة العسكرية أو إحالتها الى المجلس العدلي، فسيحسمه القرار السياسي .. قرار لا زال رهن المساعي المستمرة..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

سفينة الحكومة لم ترس على جلسة وجديدها عزم القبطان سعد الحريري على تخطي رياح الجبل للدعوة في أربع وعشرين ساعة إلى انعقاد مجلس الوزراء بعدما تعثرت المشاورات وقالت مصادر المستقبل إن الحريري يتمسك بموقفه الرافض لإدراج المجلس العدلي بندا في جدول الأعمال، لكن وزير شؤون النازحين صالح الغريب كشف للجديد عن توجه لطرح العدلي من خارج جدول الأعمال وهو سيناقش هذا الأمر الليلة في لقائه رئيس الحكومة. وقال الغريب : لسنا مع التعطيل وجاهزون لحضور أي جلسة، وليطرح المجلس العدلي وليقرر الوزراء عندئذ أين سيصوتون مع القتل أم ضد القتل, مع قطع الطرقات أو مع فتحها، مع طلب الفيزا لدخول المناطق اللبنانية أم مع الوحدة الوطنية .

ومن مسارها القانوني اتجهت قضية قبر شمون نحو ميناء المحكمة العسكرية لكن هذا لا يعكس اتجاه الريح لكون الإحالة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس جاءت بعدما أفرغت حمولتها لدى شعبة المعلومات والنيابة العامة التمييزية

وعلى بحر العرب تجري الرياح بما تشتهي السفن الإيرانية، فكل حركة الملاحة السياسية تصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية المحاصرة المعاقبة دوليا المحظوظة بغباء أعدائها وخصومها على مختلف اتجاهاتهم .

فبريطانيا التي تحاسب مسؤوليها على أدائهم اليوم تكرر مقولة " على نفسها جنت براقش " لاسيما بعدما تركها دونالد ترامب

" تقبع شوكها بيدها " معلنا عبر وزير خارجيته مارك بومبيو النأي بالنفس متأثرا بحكمة نجيب ميقاتي اللبنانية وأن على بريطانيا أن تتدبر أمرها ولن ندخل في حرب مع إيران .

وعلى أزمة احتجاز الباخرة البريطانية اجتمع مجلس العموم البريطاني لمساءلة وزير الخارجية، وأخذ النواب على حكومتهم تبعيتها لأميركا وجنوحها نحو طاعة جون بولتون الذي حفزها على التحرش بهدف الحرب وسجلت المعارضة البريطانية على حكومة تيريزا ماي مع وقف التنفيذ أنها لم تراع مرور أكثر من ألف وثلاثمئة باخرة من مضايق الخليح أي إنها ان استفزت ايران فستقع في مصيدتها . والجمهورية الاسلامية لم تعر بريطانيا اهتماما واصطادت في المياه الاميركية حيث خاضت مع واشنطن حرب الجواسيس واستلت من اوراقها ورقة التهديد بإعدام شبكة تجسس تعمل لمصلحة جهاز الاستخبارات المركزية الأميركي قوامها سبعة عشر جاسوسا ونشرت وزارة الأمن الإيرانية صور أفرادها، مؤكدة أن مهمة هؤلاء كانت خلق الفوضى في المجال الاقتصادي والنووي والسيبراني وعليه فإن اللعب مع طهران دخل المنطقة الاكثر استخداما لاوراق التفاوض وايران لم يعد لديها ما تخسره.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

رغم صعوبة الأمر ، كان اللبناني يتقبل مرغما أنه لا يمكن للدولة أن تقلع من دون موازنة، لكن بعد إنجاز الموازنة بات من غير المعقول أن تبقى عجلة الدولة معطلة لسبب جانبي ، على أهمية هذا السبب وخطورته، عنينا حادثة البساتين.

الرئيس الحريري الذي حرص على أن تسلك القضية الدرب القضائي الصحيح ، بدأ وبعدما طال انتظاره، يجنح جديا الى تحرير مجلس الوزراء من اسر هذه الحادثة، وهو اعطى الوساطات المكثفة مهلة أربع وعشرين ساعة لإيجاد حل وسط ، فإن لم تنجح فهو سيصدر بحسب أوساطه قرارا يعيد بموجبه الحياة الى مجلس الوزراء، منطلقا من حتميين: الأولى، عدم جواز ربط مصير البلاد الاقتصادي والمالي والاجتماعي بمزاج أي كان، والثانية، ضرورة وضع مقررات سيدر موضع التنفيذ في اسرع المهل.

هذه الأجواء نقلها مدير البنك الدولي والسفير البريطاني الى النائب ابراهيم كنعان، فأثنيا على إنجاز الموازنة وعلى ما حققته من تخفيضات، وأوحيا بضرورة الاقلاع السريع عن الخلافات والبدء بتطبيق مندرجاتها بما يؤثِّر إيجابا على الوضع الاقتصادي، وعلى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية التي سصدر تقاريرها حول لبنان قريبا.

في الانتظار تواصلت الزيارات المكوكية والوساطات على مثلث خلدة- بعبدا- السراي سعيا الى تخريجة مدمجة تترك امر تحديد الوجهة القانونية للبساتين للقضاء، وليس لمجلس الوزراء، الذي يرفض رئيسه إدخالها تحت سقفه منعا لإنهياره، علما بأن شعبة المعلومات رسمت الطريق الطبيعي الذي يتوجب على القضية سلوكه بتسليمها نتائج التحقيقات الى النائب العام التمييزي الذي أحالها الى القضاء العسكري، صاحب الاختصاص.

تزامنا، لا يزال خطب الاستغلال لغضب بعض الفلسطينيين من قرار وزير العمل، لا يزال يجد من يوقده تحريضا، و لغايات لا تخفى على أحد، علما بأن ابواب الحوار الهادىء مفتوحة من قبل الوزير ابو سليمان، وهذا ما تنصح به السلطة الشرعية الفلسطينية ابناءها، والتي ما انفكت تدعوهم الى الهدوء والى الابتعاد عن أن يكونوا عرضة للاستغلال من افرقاء داخليين وخارجيين معروفين.

في الأثناء حرب احتجاز الناقلات متواصلة بين ايران وبريطانيا وسط خشية دولية من أن يفلت الأمر من ضوابطه فيجر المنطقة الى حرب، إذ لم يعد يكفي أن تعبِّر طهران ولندن وواشنطن، ومن دون أفعال عملانية، عن عدم رغبة كل منها في الانزلاق الى حرب.