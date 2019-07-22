جريصاتي: لا حلول سحرية

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اكد وزير البيئة فادي جريصاتي "أن دور وزارة البيئة في ما يتعلق بالرغوة البيضاء على شاطئ جونية انتهى" ، مشيرا إلى "أن الوزارة تحملت مسؤوليتها وأصدرت بيانا طمأنت فيه المواطنين"، موضحا في حديث للـLBCI " أن الحل ليس لدى وزارة البيئة بل لدى وزارة الطاقة".



وعن ملف النفايات في الشمال، قال جريصاتي: "لا حل سحريا للنفايات في الشمال، فيجب أن ترمى في مكان ما، إما في البحر إما في البر، وأينما قررنا إنشاء مطمر فسيعترض الأهالي ولن يستقبلوا المطمر بالرز والورد".



وأوضح " أن مطمر الفوار هو واحد من 25 اقتراحا عملت عليها وزارة البيئة"، مشددا على أنه " لن يكون هناك أي انبعاثات منه".

LBCI