كنعان يستقبل رامبلينغ وكومار وتنويه باقرار الموازنة وبدور المجلس النيابي الذي عزز الشفافية والرقابة بتوقيت دقيق للبنان

A + A -

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس النيابي السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، ثم المدير الاقليمي للبنك الدولي في لبنان والشرق الاوسط ساروج كومار، وجرى البحث في خلال اللقائين بالوضع المالي والاقتصادي بعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي وما تضمنته من اجراءات واصلاحات.



وركز رامبلينغ وكومار على اهمية الخطوة والنقاش الذي حصل في المجلس النيابي مع الحكومة وما استتبعه من تخفيضات مالية معبّرة وضوابط وسقوف للانفاق، والذي يعزز مناخ الشفافية والرقابة في توقيت دقيق للبنان، كما تمّ التطرّق الى ضرورة البناء على ما حصل وتطويره في مناقشة موازنة العام ٢٠٢٠.