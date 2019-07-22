مخزومي: وصول اللعبة السياسية الى اروقة دائرة المناقصات في ما خص طوابع لبنان مرفوضة

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غرد النائب فؤاد المخزومي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: " اللعبة السياسية التي وصلت إلى أروقة دائرة المناقصات في ما خص طوابع لبنان مرفوضة. فهل المناقصة ألغيت بتدخل سياسي لإعادة ترسيتها طائفيا وسياسيا؟ أم أن العروض المقدمة لم تكن موفقة؟ ثمة توضيح يجب أن يعطى لتفسير الموقف الذي يحمل في طياته الكثير من التساؤلات، وإلاّ فعن اي شفافية تتكلمون؟".



اضاف: " نثني على التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمصارف حول المتهربين من الضرائب وتحذير المؤسسات التي تعتمد دفترين. ونأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وندعو المصارف أن تكون جزءاً من عملية الإصلاح".