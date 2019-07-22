بو صعب: الايجابية موجودة من الجانب البريطاني للسير بمرحلة جديدة لتوسيع التعاون

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانيَّة لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر والسفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ والملحق العسكري المقدم اليكس هيلتون، وجرى البحث بنتائج زيارة الوزير بو صعب إلى المملكة المتحدة، والتي تركز فيها البحث على الدعم الذي تقدمه المملكة في مجال تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية وسبل تطويرها.



وابدى الجانبان ارتياحهما لسير العمل في هذه الخطة، كما تم التاكيد مجدداً على عدم علم اي من الطرفين رفض اي مساعدات من دول أوروبية وبالتحديد بريطانيا، لبناء أبراج تحمي الحدود الشمالية والشرقية من ‏التهريب.



وشدد بو صعب على أن الايجابية موجودة من الجانب البريطاني للسير بمرحلة جديدة لتوسيع التعاون بين الجانبين وإستكمال مشروع بناء الابراج، وإن العلاقة طويلة الأمد وهذا أمر مشجع للجانب اللبناني.