حادث سير تطوّر إلى إشكال بالسكاكين!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن إصابة 3 مواطين بجروح جراء إشكال فردي وقع في بلدة الدوير الجنوبية، وتخلله استخدام للسكاكين.



وفي التفاصيل، فإنّ إشكالاً قد حصل بعد حادث اصطدام بين سيارتين تعودان لشبان من ال حطيط واخرين من آل قبيسي في بلدة الدوير - النبطية ، حيث تعرض المواطن ب.أ. قبيسي (42 عاما) لطعنة بسكين هو وابنه حسين (13 عاما) وشقيقه محمد ( 46 عاما) إثر تلاسن وشجار بينهم وبين كل من ع.ا. حطيط ( 51 عاما) وولديه ح.ع.حطيط (26 عاما) ومحمد (23 عاما)، الذين اقدموا ايضا على صدم ب. قبيسي بسيارتهم .



وتم نقل الجرحى الثلاثة الى مستشفى الشيخ راغب حرب حيث تمت معالجتهم، وحضرت الى مكان الحادث دوريات من مخفر درك الدوير، ومخابرات الجيش والمعلومات وفتحوا تحقيقاً بملابساته.