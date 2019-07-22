مواطنون يصرخون "حرامي"... وهذا ما حصل!

A + A -

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حوالي الساعة 17.15 من تاريخ 15/07/2019 شوهد أحد الأشخاص يركض في محلة الرحاب باتجاه محلة صبرا، ويلاحقه مواطنون يصرخون بانه "حرامي".



على الفور قامت دورية من مفرزة سير الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك الإقليمي، بمطاردته وتمكنت من توقيفه، وهو: ع. ا. (مواليد عام 1989، سوري).

بتفتيشه ضبط بحوزته 2200$ من فئة المئة دولار جميعها مزيف، و3 أوراق لف سجائر. وقد تبين أنه يتواصل مع عدد من المشتبه بهم بجرم تجارة وترويج المخدرات.



أحيل مع المضبوطات، على مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء لإشارة القضاء المختص.