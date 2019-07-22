قضية رشاوى المدرسة الحربية... حساب أحد المتورطين دخل اليه 19 مليون دولار!

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كشف وزير الدفاع الياس بو صعب من مجلس النواب أن، قيمة الاموال التي تقاضاها حساب من حسابات أحد المتورطين في ملف الرشاوى في المدرسة الحربية وصلت الى 19 مليون دولار.



واشار الى أن القضية لا تزال عالقة في المحكمة العسكرية وهو احال الملف الى الدوائر القانونية في وزارة الدفاع، وتواصل مع وزير العدل البير سرحان طالبا الاحالة الى التفتيش القضائي لأن الاخطاء فادحة في كيفية ادارته.



وقال بو صعب: "عالجت ملف المخالفات والرشاوى بمهنية كوزير مسؤول عن مكافحة الفساد وإن لم أفعل ذلك لكنت أنا من سأُحاسَب ولجنة الدفاع أجمعت أن هناك أخطاء ارتكبت وأنا لم أحاسب أو أتهم أحداً".