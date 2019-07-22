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سرق صورها وابتزها جنسياً وهددها...!

22
JULY
2019
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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


بتاريخ 17/07/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات إلى القضاء المختص ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق بجرم ابتزاز وتهديد.

 

باستماع افادة المدعية، صرحت ان حساب الكتروني وهمي عبر الفايسبوك تواصل معها وارسل لها صورا خاصة بها وهي عارية، وهددها بنشرها واعلام اهلها في حال لم تستجب لطلباته، وبخاصة ملاقاته ليل تاريخ ١٧ الجاري في طرابلس والتوجه الى احد الفنادق في البترون لاقامة علاقة جنسية معه.
بناء عليه، توجهت دورية من هذا المكتب الى المحلة المذكورة وراقبت تحركات المدعية حيث ابلغها صاحب الحساب الالكتروني الوهمي انه على متن سيارة نوع "سيتروين" لون احمر، فتمكنت القوة من توقيفه ويدعى:

 

- م. م. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه سرق الصور من هاتف المواطن (ب. ك.، مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، باستماع افادته صرح انه استحصل على الصور من المدعو (ج. ع.، مواليد عام ١٩٩١، لبناني) وقد صرح الاخير انه كانت تربطه علاقة غرامية بالمدعية وانه استحصل على صورها الخاصة، وبعد ان انفصلا ارسلها الى (ب.س.)، واكد كل من (ب) و (ج.) عدم مشاركتهما في عملية الابتزاز.

 

اودعوا القضاء المختص، بناء على اشارته.

 

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها.

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