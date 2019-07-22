برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون كون مغوار لنهار مع فوج المغاوير الاحد 28 تموز- صغبين

A + A -

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفاء لذكرى استشهاد المقدّم "عبدو جاسر" كون مغوار لنهار مع فوج المغاوير الاحد 28 تموز- في صغبين:

للاشتراك:

03016269

03864904

70992337

النقل مؤمن ومجاني:

جونية (الملعب البلدي فؤاد شهاب)

الدورة (جسر الدورة)

الكولا (جسر الكولا)

صيدا (ساحة النجمة)

بعلبك (موقف بعلبك قرب اوتيل بالميرا)

برنامج النشاط:

7:00 التجمّع امام النصب التذكاري.

8:00 وضع إكليل من الزهر.

8:05 النشيد الوطني.

8:10 عزف نشيد الشهداء مع فرقة الجيش اللبناني.

8:15 كلمة ترحيب والتعريف عن المشوار.

8:25 الانطلاق.

المسار 13 كلم والوصول حوالي 11:30 الى ساحة الضيعة للاحتفال.