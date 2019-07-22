برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون كون مغوار لنهار مع فوج المغاوير الاحد 28 تموز- صغبين

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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفاء لذكرى استشهاد المقدّم "عبدو جاسر" كون مغوار لنهار مع فوج المغاوير الاحد 28 تموز- في صغبين:
للاشتراك:
03016269
03864904
70992337
النقل مؤمن ومجاني:
جونية (الملعب البلدي فؤاد شهاب)
الدورة (جسر الدورة)
الكولا (جسر الكولا)
صيدا (ساحة النجمة)
بعلبك (موقف بعلبك قرب اوتيل بالميرا)
برنامج النشاط:
7:00 التجمّع امام النصب التذكاري.
8:00 وضع إكليل من الزهر.
8:05 النشيد الوطني.
8:10 عزف نشيد الشهداء مع فرقة الجيش اللبناني.
8:15 كلمة ترحيب والتعريف عن المشوار.
8:25 الانطلاق.
المسار 13 كلم والوصول حوالي 11:30 الى ساحة الضيعة للاحتفال.