"أبو أمير".. في قبضة مكتب مكافحة المخدرات

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، حول قيام (م. ن.) ملقب بـ:"ابو امير" مقيم في محلة الجية، بترويج المخدرات (كوكايين وباز الكوكايين) على متن سيارة "جيب" بين خلدة وصيدا.

نتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكنت قوة من المكتب المذكور بمؤازرة قوة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه، ويدعى:

_ م. ن. (مواليد عام ١٩٧٥، لبناني)

ضُبط بحوزته /16/ مظروفاً تحتوي على مادة الكوكايين و /10/ مظاريف من مادة باز الكوكايين، وكميّة من مادتي السيلفيا وحشيشة الكيف، و /9/ أجهزة خلوية، إضافةً إلى ضبط ميزانَين حسّاسًين، وكمية كبيرة من الأوراق البيضاء، وأوراق "سانيتا" وأكياس فارغة، وعبوات بلاستيكية صغيرة، تُستخدم في توضيب المخدرات، ومصفاة، وبندقية وسكين حربييّن، ومنظار، وإخراج قيد إفرادي مزوّر يستخدمه في تنقلاته.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض بجرم سرقة بقوة السلاح، وخلاصة حكم بجرم سرقة تقضي بسجنه مع الأشغال الشاقة المؤبدة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.