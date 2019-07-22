سفير المغرب في لبنان: السحابة الكثيفة التي حجبت جزءا من علاقتنا مع لبنان بدأت بالانقشاع والأمور في تحسن كبير

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أعلن سفير المملكة المغربية في لبنان محمد إكرين، أن "السحابة الكثيفة التي حجبت جزءا من العلاقات اللبنانية المغربية، من حوالي السنة، قد بدأت بالانقشاع، وقد عملنا مع كل أصحاب النيات الحسنة في لبنان والمغرب، على أن لا تتوسع هذه الغمامة رغم كثافتها".

وقال في حديث الى "إذاعة لبنان"، لمناسبة عيد العرش المغربي: "إن الأمور في تحسن كبير، وإن اللقاءين اللذين تما بين وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل ونظيره المغربي ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر، الذي نظمته الأمم المتحدة حول الهجرة، ومؤتمر الجامعة العربية الاقتصادي والاجتماعي، كانا إيجابيين جدا"، كاشفا عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية المغربي إلى لبنان، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في النصف الأول من السنة المقبلة، والتي لم تجتمع منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري".

أضاف: "نحن نعرف أنه في العلاقات الخارجية، عندما يكون هناك أزمات أو غمامات، فهذا يعني أن العلاقات أصبحت لا يطيقها جانب، ويجب أن يطرأ عليها تغيير، واللقاءات المتبادلة تكون إيجابية في حد ذاتها، والأمور في طريقها إلى التوضيح والتحسن".

وردا على سؤال حول "صعوبة حصول اللبنانيين على التأشيرات إلى المغرب، على خلفية هذه الأزمة"، أجاب: "الصعوبة هي بسبب الأزمة، وأيضا بسبب تغيير المعايير بالنسبة للمغرب، للحصول على التأشيرات، حيث أصبحت تخضع لدراسة وقرار في الرباط، وليس على مستوى السفارة المغربية في لبنان، والمعالجة اتخذت شكلا آخر، لا يمكن لأي ديبلوماسي أن يقوم به، وبفضل الجهود السياسية بين البلدين، بدأ العديد يلمسون أن مسألة التأشيرات في طريقها إلى الحل، إلا لجانب واحد، حيث لم نجد الآلية المناسبة، لكي نتأكد من جميع من يدخل المغرب، وهذا التدقيق بسبب المخاطر، التي ليست من لبنان فقط، بل العالم كله، وحتى بالنسبة إلى مواطني البلدان، التي ليس لها تأشيرة في المغرب، عليهم الآن أن يخبروا أنهم سيأتون عبر بوابة إلكترونية قبل 96 ساعة، وإلا لن يدخلوا، وذلك لنتمكن من حماية بلادنا من أية مخاطر، سواء كانت إرهابية، أم اقتصادية، أم تبيض أموال، أم إتجار بالبشر أو المخدرات"