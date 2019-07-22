كلفة النزوح: بطالة ومليار دولار سنوياً

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نقلت صحيفة الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله لوفد اممي ان النازحين السوريين يكبّدون لبنان تكاليف مباشرة تقارب المليار دولار سنوياً، وتكاليف غير مباشرة تقارب الثلاثة مليارات ونصف المليار دولار سنوياً.



وهو ما يعني تكاليف أكبر بكثير من مبلغ المليار ومئة مليون دولار التي تلقّاها لبنان عام 2018.



أضف الى ذلك انّ لبنان كان يؤمّن سنوياً زهاء عشرة آلاف وظيفة جديدة، ولكن هذا الرقم أخذ بالانخفاض لنصِل الى مرحلة ارتفعت فيها ارقام العاطلين من العمل بسبب إقفال مؤسسات وشركات ومحال نتيجة الازمة الاقتصادية.