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مهرجانات لبنان بلغت ذروتها بـ3 حفلات في وقت واحد

22
JULY
2019
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اشتعل ليل لبنان مساء السبت بـ3 حفلات كبار أقيمت في وقت واحد، لكل منها جمهوره وعشاقه ولغته المختلفة. وبينما كان محمد عساف مع المايسترو هشام جبر يحتفلان في قلعة بعلبك مع عشاق الطرب العربي بمرور 90 سنة على ولادة عبد الحليم حافظ، كان الجمهور الفرنكوفوني في «مهرجانات بيت الدين» يتذكر الفنانة الأسطورة باربرا بصوت صديقها الممثل العملاق جيرار دوبارديو يرافقه عزفاً على البيانو رفيق رحلتها الفنية جيرار داغير، ويستقبله في الشوف النائب وليد جنبلاط وزوجته نورا رئيسة المهرجانات، في احتفال كبير للنجم الفرنسي.

وفي الوقت نفسه، كان مهرجان كبير ثالث في لبنان هو «مهرجان بيبلوس» يستقبل على خشبته فرقة إنجليزية، وإنتاجاً ضخماً لـ«بي بي سي» يضم 50 موسيقياً وستة من المغنين قدموا لجمهور عريض أجمل أغنيات فرقة «كوين» الإنجليزية التي تأسست عام 1970، وتعدّ من أشهر الفرق البريطانية إلى جانب «البيتلز».

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