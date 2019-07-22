أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 22-07-2019

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البناء



خفايا

قالت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة إنّ العلاقة مع حزب القوات اللبنانية تمرّ بأصعب مراحلها في ظلّ تمسك رئيس الحكومة بالحفاظ على الحكومة وتحالفه المرتبك مع القوات وعدم رغبته في المقابل بزيادة الوضع الحكومي هشاشة عبر تحويل تصرفات القوات بعد التصويت ضدّ الموازنة إلى سابقة تجعل الحكومة مجرّد ناد سياسي لا مترتبات على المشاركة فيه، وتصير المعارضة من داخل الحكومة نظرية سائدة، وقالت المصادر إنه بمجرد الإنتهاء من ذيول حادث قبرشمون سيتفرّغ رئيس الحكومة لهذا الملف…



كواليس



توقعت مصادر أوروبية دوراً نشطاً لسلطنة عُمان على خط التفاوض البريطاني الإيراني بسبب العلاقة الخاصة بين عُمان وكل من طهران ولندن من جهة، وبسبب إعلان بريطانيا تمسكها بالإتفاق النووي من جهة مقابلة، وقالت المصادر إنّ المشكلة الإيرانية البريطانية تختلف جوهرياً عن المشكلة الإيرانية الأميركية، والرغبة بتجاوزها موجودة لدى الطرفين رغم الصوت المرتفع لكليهما والمخرج يحتاج لصيغة مقايضة غير معلنة تنهي أزمة الناقلات وتنفذ بضمانة عمانية…

الجمهورية



حصل سوء تفاهم بين وزيرين حول قضية خالفية إتهم فيها أحدهما الآخر بتغيير قناعاته، فرد الثاني بإنفعال:«قناعاتنا نعرفها ولا يُمليها علينا أحد«.

أظهرت تقارير إقتصادية أن السياحة الدينية في لبنان تشكل ثلاثة أرباع إيرادات هذا القطاع سنويا فيما تشكل المعالم الأثرية وجمال طبيعة لبنان الربع الباقي.



اللواء



همس

عُقدت اجتماعات على عدة مستويات لتقييم نتائج زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى المملكة العربية السعودية على أكثر من صعيد!

غمز

أبدى سفير دولة عربية استعداد بلاده لزيادة دعمها المالي عن النصف المليار المقررة في مؤتمر سيدر، إذا لمست جدّية في ذهاب الأموال إلى المشاريع، وليس إلى جيوب بعض المحظوظين!

لغز

لوحظ أن عدداً من النواب خرج عن مواقف كتلته في الخطابات التي تخللت مناقشة الموازنة، ثم عادوا إلى سكة الالتزام في جلسة التصويت، تأييداً أو معارضة!