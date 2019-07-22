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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 22-07-2019

22
JULY
2019
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الأخبار
8 مليارات ليرة لأشجار بيروت!
سلامة يعفو عن التزوير والاختلاس!
«المجلس العدلي»: ليونة عونية بهدف إحياء الحكومة؟
من عاليه إلى الشوف: العودة «مؤقتة» أكثر من أي وقت مضى!

البناء
واشنطن لتفاوض بلا شروط مع إيران... وطهران لرفع العقوبات أولاً... ولندن لمقايضة الناقلات
بعد الموازنة... الحكومة عند «كوع قبرشمون»... وتساؤلات عن المشاركة القواتية
رئيس «القومي»: سنواجه صفقة القرن... ونعم لقانون انتخاب لاطائفي كمدخل لبناء الدولة

الجمهورية
أسبوع البحث عن المفتاح الحكومي
من يسمح بالمعابر غير الشرعية؟
"اتفاق قاهرة" مدني
هل من خطر على الودائع في المصارف؟

اللواء
أسبوع الإنتظام الحكومي: الحريري صاحب الحق بدعوة مجلس الوزراء
أرسلان يُصعِّد ضد الإحالة إلى المحكمة العسكرية... وجنبلاط للهدوء والإحتكام إلى الحوار
أزمة الناقلة: لندن تدرس «مجموعة خيارات» ضد طهران
كوشنر إلى المنطقة لمتابعة نتائج ورشة البحرين

الديار
إصلاحات موازنة العام 2019 غير مطابقة للمواصفات النظرية الاقتصادية
غياب الاجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي والإصلاحات البنيوية قد تكون له تداعيات أليمة

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