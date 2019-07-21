حمدان لريفي: روق يا أشرف وطوّل بالك ما بدها هالقد ..

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غرد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان متوجهاً إلى معالي الوزير أشرف ريفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:

روق يا أشرف وطوّل بالك ما بدها هالقد ..

تهديد بقطع الرؤوس بالمقصلة وكل انواع السلاح وصولاً للنووي وكل أنواع الذبح والشنق والقتل ..

رح نفكرك دراكولا عصرك أو الدكتور "غيلوتين" طرابلس وانت مش هيك ..

كل عمرك يا أشرف ابن عيلة محترمة ومسالم ورزين وحكيم وكنا نضرب المثل فيك بدورتنا على هدوئك واتزانك ..

الدول التي قدمت لها دفتر مواصفات التلزيم ما لزّمتك ولزّمت غيرك وانتهى مدة تقديم الطلبات ..

قد ما تعلي سقفك الجماعة رسي التلزيم تبعن على غيرك ..

خليك متل ما عرفناك دايماً اشرف الآدمي والرايق ..