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بالأرقام: تراجع الزواج وزيادة الطلاق في لبنان !

21
JULY
2019
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اشار رئيس "الدولية للمعلومات" جواد عدرا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى أن "وفقا للمديرية العامة للأحوال الشخصية تبين للدولية للمعلومات ارتفاع في نسبة عقود الطلاق من عقود الزواج في الفترة الممتدة بين 2014 و 2018 بلغت 19.6% مقارنة بـ15.6% للفترة الممتدة بين 2009 و 2013"، مشدداً على أن "صرخة السيدة غدير الموسوي وصلت وستفتح ملفات المحاكم الروحية قريبا وللأرقام تتمة".

ونشرت الدولية للمعلومات دراسة أشارت فيها الى أن " التحولات التي شهدها لبنان سواء الاقتصادية منها حيث تراجعت المداخيل وفرص العمل وزادت الهجرة، وإجتماعياً حيث الإنفتاح وتشعب العلاقات وتبدل بعض المفاهيم الإجتماعية، وكذلك النزوح السوري وتأثيره الاجتماعي والعائلي، أدت إلى تبدل في خيارات اللبناني من حيث تراجع حالات الزواج مقابل إرتفاع في حالات الطلاق، فقد تراجعت عقود الزواج من 40565 عقداً في العام 2009 إلى 39840 عقداً في العام 2018 أي بمقدار 725 عقداً ونسبة 1.78%، أما عقود الطلاق، فقد ارتفعت من 5957 عقداً في العام 2009 إلى 8678 عقداً في العام 2018 أي بإرتفاع بمقدار 2721 عقداً وبنسبة 45.6%".

ونشرت جدولاً يبين الأرقام بالتفاصيل.

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