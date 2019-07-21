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هيئة قضاء الزهراني في التيار تتقدم بالتهاني من أصحاب الحقوق في العقارات ضمن المخيمات الفلسطينية

21
JULY
2019
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تتقدم هيئة قضاء الزهراني في التيار الوطني الحر بالتهاني من أصحاب الحقوق في العقارات ضمن المخيمات الفلسطينية وجوارها،
كما يهم اللجنة الاعلامية أن توضح ما يلي:
ينقسم موضوع الميه ومية ودرب السيم ومدينة صيدا لناحية تواجد اللجوء الفلسطيني في المخيمات وخارجها الى ٣ محاور:

- نقل الملكية للعقارات داخل حدود المخيمات التاريخية اضافة الى دفع ايجارات هذه العقارات من قبل الانروا.

- العقارات التي تمددت اليها المخيمات منذ ما بعد ١٩٨٥ بعد تهجير شرق صيدا وساحل جزين.

- العقارات المصادرة في داخل بلدتي المية ومية (حي الهمشري) ودرب السيم.


وكان منسق قضاء صيدا في التيار الوطني الحرفي ال ٢٠٠٧ المهندس بسام نصرالله بدأ بمتابعة هذه المواضيع منذ ٢٠٠٧ وحتى اليوم وعرض الملف على العماد عون انذاك، وظهر به إعلامياً اكثر من مرة كان احداها في صيف ٢٠١٣ ضيفاً مع وليد عبود في حلقة "كلمتنا كلمه" على شاشة ال MTV.

كما قامت عدة وفود بزيارة العماد عون في الرابيه و ضمت كاهن الرعية والضباط المتقاعدين ومخاتير البلدة. حتى تاريخ الإنتخابات النيابية ٢٠١٨ لم نسمع يوماً أحداً يطالب لحل ولو لواحدة من هذه الاشكاليات.

بعد الإنتخابات النيابية ٢٠١٨ وتعيين النائب طرابلسي عضواً في لجنة المهجرين بادر إلى متابعة كل تفاصيل ملف العقارات في بلدتي الميه ومية ودرب السيم ومدينة صيدا وقدم له بسام كل يد العون.
تسارعت الأحداث مع نشوب الاشتباكات المسلحة في مخيم الميه ومية في تشرين الأول لتزيد من الحضور النيابي والحزبي في الميه ومية مما دفع النواب السادة ادكار طرابلسي وادكار معلوف وسليم خوري إلى تقديم مشروع قانون لدى مجلس النيابي تم تعديله بالتوافق مع النائب ميشال موسى وذلك حسب رؤية النائب في تكتل لبنان القوي الدكتور ادكار طرابلسي وتسهيل التصويت عليه في جلسة الموازنة ٢٠١٩.

تتوجه هيئة الميه ومية في التيار الوطني الحر بالشكر لكل من ساهم من أبناء البلدة والنواب السادة الكرام وندعو أصحاب الحقوق إلى تسوية اوضاعهم قبل انقضاض الفترة المحددة.

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