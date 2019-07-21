توقيف مروج مخدرات في المريجة

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة
البــــــلاغ التالــــــي:
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام شخص على متن دراجة آلية بترويج المخدرات في محلة المريجة.
بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٩، توجهت قوة من المفرزة الى المحلة المذكورة، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية دون لوحات ويدعى:
- ن. ح. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري)
وضبطت بحوزته:
- /١٢/ كيسا شفافا يحتوي كل منها على حوالي /١/ غ من مادة الكوكايين، كانت مخبأة في جيبه وحذائه.
- سكين.
- مبلغ من المال.
- هاتف خلوي.
كما جرى ضبط الدراجة.
بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وتعاطيها.
سلم الى القطعة المعنية، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.