توقيف مروج مخدرات في المريجة

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام شخص على متن دراجة آلية بترويج المخدرات في محلة المريجة.

بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٩، توجهت قوة من المفرزة الى المحلة المذكورة، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية دون لوحات ويدعى:

- ن. ح. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

وضبطت بحوزته:

- /١٢/ كيسا شفافا يحتوي كل منها على حوالي /١/ غ من مادة الكوكايين، كانت مخبأة في جيبه وحذائه.

- سكين.

- مبلغ من المال.

- هاتف خلوي.

كما جرى ضبط الدراجة.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وتعاطيها.

سلم الى القطعة المعنية، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.