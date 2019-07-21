فيديو- في الطريق الجديدة... هدّدها بخطف الطفل ما لم تعطه المال الذي تحمله!

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ذكرت صفحة "وينية الدولة" أنّه عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر امس وقعت حادثة غريبة في شارع حمد في الطريق الجديدة حيث ركن أحد الشبان دراجته نارية من نوع بارت الى جانب الطريق وقام بالتحدث على الهاتف وفي اللحظة نفسها ركن بجانبه رجل مسن قام بانتظار عاملة منزل تحمل طفلا ثم اعطاها بعض المال قبل ان تغادر، عندها لحق بها الشاب الى ان وصلت العاملة الى مدخل بناية فاعور حيث اقدم على تهديدها بخطف الطفل منها ما لم تعطه المال الذي تحمله، وحين هم بالفرار اخذت العاملة بالصراخ، ما دفع الرجل المسن الى مهاجمته ومحاولة اعتقاله وتجمع عدد من المواطنين الا انه تمكن من الفرار الى جهة.