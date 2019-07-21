طقس اليومين المقبلين رطب وحارّ.. مع غيوم ورياح ناشطة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأثنين حيث يتحول الى حار نسبيا.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات

الاثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 30 درجة، فوق الجيال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا،سرعتها بين 10 و 35 كم/س

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

- حال البحر: خفيف ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

-الضغط الجوي 759 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:05,42 ساعة غروب الشمس: 19,47 .