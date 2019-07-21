البستاني ممثلة باسيل في عشاء هيئة كهرباء قاديشا: نعمل على وضع خطة لقاديشا ستزيد الانتاج بالمعامل وتفعل عمل الجباية وتخفض الهدر

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رعى رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا بوزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حفل العشاء السنوي لهيئة كهرباء قاديشا في البترون، في حضور النائب جورج عطالله، رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس ادارة قاديشا ممثلة بالمدير العام عبد الرحمن مواس، رئيس المصلحة الادارية في قاديشا ماريو شديد، منسق الدائرة في التيار الوطني الحر طوني نصر، وحشد كبير من الموظفين من قاديشا وكهرباء لبنان.

النشيد الوطني، فكلمة تقديم لجيسكا نعمه التي رحبت بالحضور، وشكرت المنسق نصر لجهوده ووقوفه بجانب هيئة قاديشا ودعمها.

شديد

والقى شديد كلمة استهلها بالترحيب، وقال: "اقف امامكم اليوم لمناسبة العشاء السنوي الثاني لهيئة التيار في قاديشا، لاقول لكم كلمة موجهة من القلب الى الذي حمل هم لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج في قلبه وعقله، وجال بهم في كل اصقاع الارض لاعادتهم الى جذورهم وفعل تمسكهم بوطنهم الام".

وتابع: "نتعظ من معاليك، وما اكثرها المشاكل التي واجهتك، ورغم ذلك نظرت الى الامام وعملت دون تردد لما فيه مصلحة لبنان والتيار، وعلى كافة المستويات ورغم الحملات المسعورة من كل حدب وصوب لايقاف مسيرة الاصلاح والتغيير".

واضاف متوجها لراعي الاحتفال، قائلا: "ان هيئة قاديشا ابصرت النور في المكتب الضيق والواسع في الافاق في وزارة الطاقة على يد المستشارين يومها معالي الوزيرة ندى البستاني وطوني ماروني. فترعرعت الهيئة وكبرت واغنت حضور القاديشا في وزارة الطاقة والمياه، واغنت الحضور في التيار الوطني الحر".

واضاف مذكرا بتضافر الجهود لانشاء هيئات التيار في مصالح المياه في الشمال وفي منشآت النفط بجهود رئيس التيار.

وختم موجها تحية لوزيرة الطاقة والمياه، قائلا: "سنكون النموذج الحي الذي يحتذى به في كافة الظروف، سوف نكون عند حسن ظن كل من وضع ثقته بنا، وسنعمل لنكون منارة للعمل النضالي في الكهرباء وفي الشمال وفي التيار". وشكر جهود رئيس مجلس الادارة كمال حايك ودعمه.

بستاني

وكانت كلمة لبستاني حيت خلالها هيئة التيار الوطني الحر في قاديشا وادارة قاديشا وكهرباء لبنان والموظفين، وقالت: "شرفني رئيس التيار الوطني الحر بتمثيله الليلة بالعشاء الثاني لهيئة التيار بشركة قاديشا، والهيئة هي عصورة مؤسسة قاديشا نفسها تتميز بالتنوع ضمن اجواء الزمالة والتعاون لخدمة وتطوير العمل بشكل عام في قاديشا وكهرباء لبنان، والدليل نجاح الهيئة التي اصبحت تضم اكثر من 65 منتسبا خلال سنتين".

وتابعت: "يجب ان تكون هيئة التيار في قاديشا مثالا لزملائهم بالعمل من حيث التفاني واحترام القانون والدوام والعمل الجدي للنهوض بالشركة، بالتعاون والانفتاح على الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم".

واضافت: "نعمل على وضع خطة لقاديشا سوف تزيد الانتاج بالمعامل وتفعل عمل الجباية والواردات وتخفض الهدر الفني وغير الفني من دون ان ننسى تطوير الادارة والمعلوماتية حتى تستطيع الشركة تقديم افضل خدمة للمواطن".

وختمت: "خطة تحديث قاديشا هي النسخة المصغرة عن خطة الكهرباء المحدثة بكل لبنان، وبعد موافقة مجلس الوزراء على النسخة الجديدة من الخطة، نعمل مع فريق العمل وادارة كهرباء".

ثم قدم ماريو شديد درعا تكريمية باسم الهيئة للوزيرة البستاني عربون محبة وتقدير لجهودها.