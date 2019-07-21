living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني ممثلة باسيل في عشاء هيئة كهرباء قاديشا: نعمل على وضع خطة لقاديشا ستزيد الانتاج بالمعامل وتفعل عمل الجباية وتخفض الهدر

21
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 رعى رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا بوزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حفل العشاء السنوي لهيئة كهرباء قاديشا في البترون، في حضور النائب جورج عطالله، رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس ادارة قاديشا ممثلة بالمدير العام عبد الرحمن مواس، رئيس المصلحة الادارية في قاديشا ماريو شديد، منسق الدائرة في التيار الوطني الحر طوني نصر، وحشد كبير من الموظفين من قاديشا وكهرباء لبنان. 
 
النشيد الوطني، فكلمة تقديم لجيسكا نعمه التي رحبت بالحضور، وشكرت المنسق نصر لجهوده ووقوفه بجانب هيئة قاديشا ودعمها. 
 
شديد
 
والقى شديد كلمة استهلها بالترحيب، وقال: "اقف امامكم اليوم لمناسبة العشاء السنوي الثاني لهيئة التيار في قاديشا، لاقول لكم كلمة موجهة من القلب الى الذي حمل هم لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج في قلبه وعقله، وجال بهم في كل اصقاع الارض لاعادتهم الى جذورهم وفعل تمسكهم بوطنهم الام". 
 
وتابع: "نتعظ من معاليك، وما اكثرها المشاكل التي واجهتك، ورغم ذلك نظرت الى الامام وعملت دون تردد لما فيه مصلحة لبنان والتيار، وعلى كافة المستويات ورغم الحملات المسعورة من كل حدب وصوب لايقاف مسيرة الاصلاح والتغيير". 
 
واضاف متوجها لراعي الاحتفال، قائلا: "ان هيئة قاديشا ابصرت النور في المكتب الضيق والواسع في الافاق في وزارة الطاقة على يد المستشارين يومها معالي الوزيرة ندى البستاني وطوني ماروني. فترعرعت الهيئة وكبرت واغنت حضور القاديشا في وزارة الطاقة والمياه، واغنت الحضور في التيار الوطني الحر". 
 
واضاف مذكرا بتضافر الجهود لانشاء هيئات التيار في مصالح المياه في الشمال وفي منشآت النفط بجهود رئيس التيار. 
 
وختم موجها تحية لوزيرة الطاقة والمياه، قائلا: "سنكون النموذج الحي الذي يحتذى به في كافة الظروف، سوف نكون عند حسن ظن كل من وضع ثقته بنا، وسنعمل لنكون منارة للعمل النضالي في الكهرباء وفي الشمال وفي التيار". وشكر جهود رئيس مجلس الادارة كمال حايك ودعمه. 
 
بستاني 
 
وكانت كلمة لبستاني حيت خلالها هيئة التيار الوطني الحر في قاديشا وادارة قاديشا وكهرباء لبنان والموظفين، وقالت: "شرفني رئيس التيار الوطني الحر بتمثيله الليلة بالعشاء الثاني لهيئة التيار بشركة قاديشا، والهيئة هي عصورة مؤسسة قاديشا نفسها تتميز بالتنوع ضمن اجواء الزمالة والتعاون لخدمة وتطوير العمل بشكل عام في قاديشا وكهرباء لبنان، والدليل نجاح الهيئة التي اصبحت تضم اكثر من 65 منتسبا خلال سنتين". 
 
وتابعت: "يجب ان تكون هيئة التيار في قاديشا مثالا لزملائهم بالعمل من حيث التفاني واحترام القانون والدوام والعمل الجدي للنهوض بالشركة، بالتعاون والانفتاح على الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم". 
 
واضافت: "نعمل على وضع خطة لقاديشا سوف تزيد الانتاج بالمعامل وتفعل عمل الجباية والواردات وتخفض الهدر الفني وغير الفني من دون ان ننسى تطوير الادارة والمعلوماتية حتى تستطيع الشركة تقديم افضل خدمة للمواطن". 
 
وختمت: "خطة تحديث قاديشا هي النسخة المصغرة عن خطة الكهرباء المحدثة بكل لبنان، وبعد موافقة مجلس الوزراء على النسخة الجديدة من الخطة، نعمل مع فريق العمل وادارة كهرباء". 
 
ثم قدم ماريو شديد درعا تكريمية باسم الهيئة للوزيرة البستاني عربون محبة وتقدير لجهودها. 
وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout