قطيعة بين "الاشتراكي" وحزب الله.. ووساطات لوقف السجالات

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علمت صحيفة "الشرق الاوسط" أن اللقاء الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تناول الخلاف بين الاخير وحزب الله. وتشير المعلومات أيضاً إلى أن العلاقة بين جنبلاط وحزب الله كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير. ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب الاشتراكي وحزب الله، كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حالياً بين جنلاط والسيد نصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان.